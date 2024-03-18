https://sputnikarabic.ae/20240318/الدبابات-الروسية-تدمر-وحدة-دعم-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-اتجاه-دونيتسك-فيديو-1087106567.html
الدبابات الروسية تدمر وحدة دعم للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك... فيديو
الدبابات الروسية تدمر وحدة دعم للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك... فيديو
سبوتنيك عربي
دمرت أطقم الدبابات الروسية التابعة لوحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، معقلًا للقوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه دونيتسك. 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T09:39+0000
2024-03-18T09:39+0000
2024-03-18T09:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072779600_0:0:2902:1632_1920x0_80_0_0_fa2f278b54e6add88f2f872db5587527.jpg
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات من العمل القتالي للأفراد العسكريين الروس، وبمساعدة طائرة مسيرة روسية، تم الكشف عن موقع العدو وضبط النيران، وسجلت كاميرات الطائرة المسيرة نتائج الضربات. يُظهر الفيديو كيف تسير الدبابات الروسية، وإقلاع الطائرة المسيرة نحو السماء، وإطلاق أطقم الدبابات للنيران.وجاء في وصف الفيديو أن الدبابات الروسية تحركت إلى موقع إطلاق نار مغلق، وقامت بتوجيه سبطاناتها نحو الأهداف، واستهدفت موقعا استطلاعيا، وتم تدمير الهدف بضربات مباشرة على مسافة تزيد عن ثلاثة كيلومترات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدبابات الروسية تدمر وحدة دعم للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك... فيديو
دمرت أطقم الدبابات الروسية التابعة لوحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، معقلًا للقوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه دونيتسك.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات من العمل القتالي للأفراد العسكريين الروس، وبمساعدة طائرة مسيرة روسية، تم الكشف عن موقع العدو وضبط النيران، وسجلت كاميرات الطائرة المسيرة نتائج الضربات.
يُظهر الفيديو كيف تسير الدبابات الروسية، وإقلاع الطائرة المسيرة نحو السماء، وإطلاق أطقم الدبابات للنيران.
وجاء في وصف الفيديو أن الدبابات الروسية تحركت إلى موقع إطلاق نار مغلق، وقامت بتوجيه سبطاناتها نحو الأهداف، واستهدفت موقعا استطلاعيا، وتم تدمير الهدف بضربات مباشرة على مسافة تزيد عن ثلاثة كيلومترات.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.