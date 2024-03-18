https://sputnikarabic.ae/20240318/الدفاع-الروسية-الجيش-يتقدم-في-اتجاه-دونيتسك--ويصد-هجوما-أوكرانيا-1087108206.html
الدفاع الروسية: الجيش يتقدم في اتجاه دونيتسك ويصد هجوما أوكرانيا
الدفاع الروسية: الجيش يتقدم في اتجاه دونيتسك ويصد هجوما أوكرانيا
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة في اتجاه دونيتسك، وصدت هجوم القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر أوكرانيا ما يصل إلى... 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T11:32+0000
2024-03-18T11:32+0000
2024-03-18T11:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان اليوم: "في اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" على مواقع أكثر فائدة وهزمت تشكيلات اللواءين 80 و93 الآليين واللواء الجوي 81 ولواء الهجوم الجوي 79، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع العسكري 241 في مناطق ماكسيميليانوفكا وكليشيفكا وكراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".ووفقًا للوزارة، تم صد هجوم شنته مجموعة هجومية من اللواء 46 المتنقل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك.وأضافت وزارة الدفاع أن “خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 380 عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز إم113 وأربع مركبات”.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240318/القوات-الروسية-تهاجم-مكان-اجتماع-قادة-جهاز-أمن-الدولة-الأوكراني-1087107826.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية: الجيش يتقدم في اتجاه دونيتسك ويصد هجوما أوكرانيا
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة في اتجاه دونيتسك، وصدت هجوم القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر أوكرانيا ما يصل إلى 380 عسكريًا في الـ24 الساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم: "في اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" على مواقع أكثر فائدة وهزمت تشكيلات اللواءين 80 و93 الآليين واللواء الجوي 81 ولواء الهجوم الجوي 79، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع العسكري 241 في مناطق ماكسيميليانوفكا وكليشيفكا وكراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ووفقًا للوزارة، تم صد هجوم شنته مجموعة هجومية من اللواء 46 المتنقل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك.
وأضافت وزارة الدفاع أن “خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 380 عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز إم113 وأربع مركبات”.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.