https://sputnikarabic.ae/20240318/القوات-الروسية-تهاجم-مكان-اجتماع-قادة-جهاز-أمن-الدولة-الأوكراني-1087107826.html
القوات الروسية تنفذ ضربة على مكان اجتماع قادة جهاز أمن الدولة الأوكراني
القوات الروسية تنفذ ضربة على مكان اجتماع قادة جهاز أمن الدولة الأوكراني
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي هاجم موقع اجتماع لممثلي هيئة قيادة جهاز الأمن الأوكراني وقادة في القوات المسلحة الأوكرانية. 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T11:15+0000
2024-03-18T11:15+0000
2024-03-18T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "تم توجيه ضربة لمكان اجتماع ممثلي هيئة الأركان في جهاز أمن الدولة والقوات المسلحة الأوكرانية" .وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو تضررت أيضًا في 137 منطقة".وتابع البيان: "في هذا الاتجاه بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 60 عسكريًا وأربع مركبات ومدفع أمريكي الصنع من طراز "إم 777" ومدفع هاوتزر "دي-30".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."هاوتزر" الروسية تفشل محاولات نظام كييف اختراق الحدود الروسية... فيديو
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روسيا
القوات الروسية تنفذ ضربة على مكان اجتماع قادة جهاز أمن الدولة الأوكراني
11:15 GMT 18.03.2024 (تم التحديث: 11:36 GMT 18.03.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي هاجم موقع اجتماع لممثلي هيئة قيادة جهاز الأمن الأوكراني وقادة في القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "تم توجيه ضربة لمكان اجتماع ممثلي هيئة الأركان في جهاز أمن الدولة والقوات المسلحة الأوكرانية" .
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو تضررت أيضًا في 137 منطقة".
وبحسب الدفاع الروسية فإن "في اتجاه كوبيانسك، قامت القوات الروسية، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، بإطلاق النار على تشكيلات العدو في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف".
وتابع البيان: "في هذا الاتجاه بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 60 عسكريًا وأربع مركبات ومدفع أمريكي الصنع من طراز "إم 777" ومدفع هاوتزر "دي-30".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.