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بوتين يحصل على 87.33 % من الأصوات بعد فرز 99.52 % من أوراق الاقتراع
https://sputnikarabic.ae/20240318/بوتين-يحصل-على-على-8733--من-الأصوات-بعد-فرز-9952--من-الأصوات-1087102322.html
بوتين يحصل على 87.33 % من الأصوات بعد فرز 99.52 % من أوراق الاقتراع
بوتين يحصل على 87.33 % من الأصوات بعد فرز 99.52 % من أوراق الاقتراع
سبوتنيك عربي
يتقدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.33% من الأصوات، بعد فرز 99.52% من أوراق الاقتراع. 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T04:45+0000
2024-03-18T05:11+0000
روسيا
الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
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وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، في الفترة من 15 إلى 17 مارس/ آذار 2024.وحصل كل من نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي الروسي) على 4.30% من الأصوات، ليونيد سلوتسكي (الحزب الليبرالي الديمقراطي) على 3.20% من الأصوات، فلاديسلاف دافانكوف (حزب "الناس الجدد") على3.81% من الأصوات.وتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا، ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.وقال بوتين، في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاءوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".
https://sputnikarabic.ae/20240318/أنطونوف-يؤكد-تعرض-الناخبين-بسفارة-روسيا-للترهيب-وأن-أمريكا-لن-تعترف-بنتائج-الانتخابات-1087101397.html
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روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024
روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

بوتين يحصل على 87.33 % من الأصوات بعد فرز 99.52 % من أوراق الاقتراع

04:45 GMT 18.03.2024 (تم التحديث: 05:11 GMT 18.03.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير بوتين يزور مقره الانتخابي
فلاديمير بوتين يزور مقره الانتخابي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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يتقدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.33% من الأصوات، بعد فرز 99.52% من أوراق الاقتراع.
وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، في الفترة من 15 إلى 17 مارس/ آذار 2024.

وتم نشر بيانات نتائج التصويت في مركز لجنة الانتخابات المركزية، وتمت معالجة 99.52% من أوراق الاقتراع.

وحصل كل من نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي الروسي) على 4.30% من الأصوات، ليونيد سلوتسكي (الحزب الليبرالي الديمقراطي) على 3.20% من الأصوات، فلاديسلاف دافانكوف (حزب "الناس الجدد") على3.81% من الأصوات.

وأغلقت مساء يوم أمس الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في روسيا، أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات، في جميع المراكز، وإرسالها إلى العاصمة موسكو.

وتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا، ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2024
السفير الروسي لدى واشنطن يؤكد تعرض الناخبين في السفارة للترهيب
03:46 GMT
وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.
وقال بوتين، في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاءوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".
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