https://sputnikarabic.ae/20240318/بوتين-يحصل-على-على-8733--من-الأصوات-بعد-فرز-9952--من-الأصوات-1087102322.html

بوتين يحصل على 87.33 % من الأصوات بعد فرز 99.52 % من أوراق الاقتراع

بوتين يحصل على 87.33 % من الأصوات بعد فرز 99.52 % من أوراق الاقتراع

سبوتنيك عربي

يتقدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.33% من الأصوات، بعد فرز 99.52% من أوراق الاقتراع. 18.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-18T04:45+0000

2024-03-18T04:45+0000

2024-03-18T05:11+0000

روسيا

الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/11/1087091540_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_3192910891153d285fa6be642970a791.jpg

وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، في الفترة من 15 إلى 17 مارس/ آذار 2024.وحصل كل من نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي الروسي) على 4.30% من الأصوات، ليونيد سلوتسكي (الحزب الليبرالي الديمقراطي) على 3.20% من الأصوات، فلاديسلاف دافانكوف (حزب "الناس الجدد") على3.81% من الأصوات.وتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا، ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الأحد، عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.وقال بوتين، في كلمة من مقره الانتخابي في موسكو: "أود أن أشكر مواطني روسيا. نحن جميعا فريق واحد. جميع مواطني روسيا الذين جاءوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم".

https://sputnikarabic.ae/20240318/أنطونوف-يؤكد-تعرض-الناخبين-بسفارة-روسيا-للترهيب-وأن-أمريكا-لن-تعترف-بنتائج-الانتخابات-1087101397.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الانتخابات الرئاسية الروسية 2024