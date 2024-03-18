https://sputnikarabic.ae/20240318/حماس-تؤكد-أن-الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-مجمع-الشفاء-دون-اكتراث-بمن-فيه-1087101799.html

"حماس" تؤكد أن الجيش الإسرائيلي يستهدف مجمع "الشفاء" دون اكتراث بمن فيه

"حماس" تؤكد أن الجيش الإسرائيلي يستهدف مجمع "الشفاء" دون اكتراث بمن فيه

سبوتنيك عربي

أكدت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي يستهدف مباني مستشفى "الشفاء" في غزة، دون اكتراث بالمرضى والأطقم الطبية والنازحين، وذلك بعدما أعلن... 18.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-18T04:19+0000

2024-03-18T04:19+0000

2024-03-18T05:36+0000

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

حركة حماس

طوفان الأقصى

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الحركة في بيان لها: "جريمة جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني المجرم، هذا الفجر، في عدوانه على مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة والمنطقة المحيطة به، وذلك باستهداف مباني المستشفى بشكل مباشر دون اكتراث بمن فيه من مرضى وأطقم طبية ونازحين".وتابع البيان: "فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في اتخاذ إجراءات ضد جيش الاحتلال كان بمثابة الضوء الأخضر للاستمرار في حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يقترفها ضد شعبنا، والتي أحد أركانها تدمير المنشآت الطبية في القطاع".واختتم بيان "حماس"، بالقول: "نطالب مجددًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات الأممية المعنية، بضرورة الوقوف عند مسؤولياتهم لحماية ما تبقى من منشآت طبية في القطاع، وتوثيق جرائم الصهاينة النازيين ضد القطاع الطبي المحمي بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني".وأضاف: "اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بالدبابات والجنود المدججين بالأسلحة وبالطائرات المُسيرة، منذ ساعات الفجر الأولى، وشرع الاحتلال بإطلاق النار داخل المجمع مما أثار الخوف والذعر بين الجرحى والمرضى والنازحين، وهذا يهدد حياة الآلاف من المتواجدين داخل مجمع الشفاء الطبي، في جريمة حرب تضاف إلى السجل الأسود لجيش الاحتلال، الذي مازال يرتكب الجرائم والمجازر المختلفة، ومازال يبيّت النية بالقضاء على القطاع الصحي وتدمير المستشفيات".وتابع البيان: "ندين بأشد العبارات اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، ونعتبر ذلك جريمة حرب صارخة ومخالفة للقانون الدولي وخارقة للاتفاقيات الدولية وجريمة ضد الإنسانية، ونُحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين من أبناء شعبنا الفلسطيني".وطالب البيان "المنظمات الأممية والدولية وكل دول العالم الحر بالتدخل الفوري والعاجل من أجل لجم الاحتلال ووقف حرب الإبادة الجماعية ووقف عدوانه واستهدافه للقطاع الصحي وللمؤسسات الطبية والمستشفيات، ونطالبهم بالضغط عليه لوقف هذه الجرائم المُنظمة والمخطط لها في إطار خطة الاحتلال بتدمير القطاع الصحي".من جانبه، أصدر الجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك"(جهاز الأمن الداخلي) بيانًا مشتركًا، قالا فيه: "أطلق الإرهابيون النار على القوات من داخل المستشفى (الشفاء) وردت القوات بإطلاق النار الحي وتم التعرف على الإصابات، وتواصل قواتنا عملياتها في منطقة المستشفى".وفجر اليوم الاثنين، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا، قال فيه إن "قوات جيش الدفاع في هذه الساعة تقوم بحملة مباغتة في مستشفى الشفاء الطبي بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود مسؤولين من حماس في المنطقة، والذين يستخدمون المستشفى لإدارة وإخراج أعمال إرهابية".وأضاف البيان أنه قد "تم تأهيل وتدريب وإرشاد القوات العاملة في المنطقة مسبقًا عن أهمية عدم المساس بالمدنيين والمرضى والطواقم الطبية والعتاد الطبي، وحتى خلال الحملة العسكرية يضمن جيش الدفاع مواصلة عمل المستشفى حيث قام بنقل ناطقين باللغة العربية إلى الميدان بهدف التواصل مع المرضى المقيمين في المستشفى كما يستعد أطباء جيش الدفاع لمساعدة المحتاجين لذلك. المرضى والطواقم الطبية ليسوا مضطرين لإخلاء المستشفى لكن يتوقع فتح ممر لخروج المدنيين من المنطقة".وذكر البيان أن "الجيش الإسرائيلي، سيواصل خلال الحملة وبعد التأكد من عدم وجود خطر على قواته، الجهود الإنسانية وسيوفر الغذاء والمياه والمواد الأخرى للمرضى والمدنيين في المجمع، وسيواصل جيش الدفاع العمل وفق القانون الدولي مستهدفًا منظمة حماس الإرهابية العاملة من داخل المستشفيات والبنية المدنية بطريقة عمل سخيفة لا تميز بين المدنيين وبين مخربي التنظيم".وتتواصل لليوم الـ 165 على التوالي، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى القطاع.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.وأسفرت العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط 31645 قتيلا و73676 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة الدولتين، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.كما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة بشكل دائم.

https://sputnikarabic.ae/20240318/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-تنفيذ-عملية-بمنطقة-مستشفى-الشفاء-في-غزة-1087100804.html

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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, حركة حماس, طوفان الأقصى