https://sputnikarabic.ae/20240318/صحفي-أمريكي-الشعب-في-الغرب-يدرك-غباء-قادته-الذين-يدعون-لحرب-مع-روسيا-1087112568.html

صحفي أمريكي: الشعب في الغرب يدرك غباء قادته الذين يدعون لحرب مع روسيا

صحفي أمريكي: الشعب في الغرب يدرك غباء قادته الذين يدعون لحرب مع روسيا

سبوتنيك عربي

أفاد المراسل الحربي الأمريكي، راسل بنتلي، أن الشعب في الغرب يفهم غباء قادته الذين يدعون لإثارة حرب مع روسيا، ولهذا السبب تتراجع تقييمات العديد من السياسيين... 18.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-18T12:28+0000

2024-03-18T12:28+0000

2024-03-18T12:28+0000

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وقال بنتلي: "يدرك جميع العقلاء في الغرب الخطر والغباء واللاأخلاقية المطلقة لـ"قادتهم" الذين يثيرون الحرب مع روسيا".وأوضح بنتلي أنه لا يمكن إنقاذ السياسيين الغربيين حتى من خلال الدعاية التي لم يعد الناس العاديون يقبلونها.وأضاف بنتلي: "على الرغم من الدعاية الغربية القوية والمبنية على أسس علمية، وحتى غسل الأدمغة، فإن بعض الناس في الغرب قادرون على رؤية الحقيقة وتثقيف الآخرين. هذه الحقيقة روسيا ليس لديها طموحات إمبريالية ونوايا عدوانية تجاه أي دولة لا تسعى بنشاط إلى تدمير روسيا".ووفقا له، ناقش رؤساء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، لكن لم يكن من الممكن بعد التوصل إلى توافق في الآراء.وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته تم النظر فيها بعناية، وأشار أيضًا إلى أن باريس ليس لديها "حدود وخطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لكييف.وتعليقا على كلام ماكرون، بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا، قال الكرملين إن مثل هذا التطور للأحداث سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

https://sputnikarabic.ae/20240318/ضابط-مخابرات-أمريكي-سابق-يتحدث-عن-الضربة-التي-وجهتها-روسيا-للناتو-1087107917.html

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