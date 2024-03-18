عربي
https://sputnikarabic.ae/20240318/صحفي-أمريكي-الشعب-في-الغرب-يدرك-غباء-قادته-الذين-يدعون-لحرب-مع-روسيا-1087112568.html
صحفي أمريكي: الشعب في الغرب يدرك غباء قادته الذين يدعون لحرب مع روسيا
صحفي أمريكي: الشعب في الغرب يدرك غباء قادته الذين يدعون لحرب مع روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد المراسل الحربي الأمريكي، راسل بنتلي، أن الشعب في الغرب يفهم غباء قادته الذين يدعون لإثارة حرب مع روسيا، ولهذا السبب تتراجع تقييمات العديد من السياسيين... 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T12:28+0000
2024-03-18T12:28+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/1a/1086408708_0:264:3072:1992_1920x0_80_0_0_4182918afe3cee5823d62692e2d3e3a0.jpg
وقال بنتلي: "يدرك جميع العقلاء في الغرب الخطر والغباء واللاأخلاقية المطلقة لـ"قادتهم" الذين يثيرون الحرب مع روسيا".وأوضح بنتلي أنه لا يمكن إنقاذ السياسيين الغربيين حتى من خلال الدعاية التي لم يعد الناس العاديون يقبلونها.وأضاف بنتلي: "على الرغم من الدعاية الغربية القوية والمبنية على أسس علمية، وحتى غسل الأدمغة، فإن بعض الناس في الغرب قادرون على رؤية الحقيقة وتثقيف الآخرين. هذه الحقيقة روسيا ليس لديها طموحات إمبريالية ونوايا عدوانية تجاه أي دولة لا تسعى بنشاط إلى تدمير روسيا".ووفقا له، ناقش رؤساء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، لكن لم يكن من الممكن بعد التوصل إلى توافق في الآراء.وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته تم النظر فيها بعناية، وأشار أيضًا إلى أن باريس ليس لديها "حدود وخطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لكييف.وتعليقا على كلام ماكرون، بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا، قال الكرملين إن مثل هذا التطور للأحداث سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
https://sputnikarabic.ae/20240318/ضابط-مخابرات-أمريكي-سابق-يتحدث-عن-الضربة-التي-وجهتها-روسيا-للناتو-1087107917.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/1a/1086408708_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cb6b553c6fbc1e25e18797873abff0c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

صحفي أمريكي: الشعب في الغرب يدرك غباء قادته الذين يدعون لحرب مع روسيا

12:28 GMT 18.03.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورتصليح وترميم دبابات تابعة لقوات مجموعة "فوستوك" (الشرق) من منطقة العملية العسكرية الخاصة
تصليح وترميم دبابات تابعة لقوات مجموعة فوستوك (الشرق) من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد المراسل الحربي الأمريكي، راسل بنتلي، أن الشعب في الغرب يفهم غباء قادته الذين يدعون لإثارة حرب مع روسيا، ولهذا السبب تتراجع تقييمات العديد من السياسيين الغربيين بشكل ملحوظ.
وقال بنتلي: "يدرك جميع العقلاء في الغرب الخطر والغباء واللاأخلاقية المطلقة لـ"قادتهم" الذين يثيرون الحرب مع روسيا".

وتابع بنتلي: "مع ازدياد قوة روسيا في جميع مجالات العلاقات الدولية، الاقتصادية والسياسية والثقافية والعسكرية، يصبح الأعداء أضعف، وشعوبهم ترى ذلك وتفهمه، ما يؤدي إلى انخفاض الدعم لسياساتهم الفاشلة".

وأوضح بنتلي أنه لا يمكن إنقاذ السياسيين الغربيين حتى من خلال الدعاية التي لم يعد الناس العاديون يقبلونها.
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط مخابرات أمريكي سابق يتحدث عن الضربة التي وجهتها روسيا للناتو
11:20 GMT
وأضاف بنتلي: "على الرغم من الدعاية الغربية القوية والمبنية على أسس علمية، وحتى غسل الأدمغة، فإن بعض الناس في الغرب قادرون على رؤية الحقيقة وتثقيف الآخرين. هذه الحقيقة روسيا ليس لديها طموحات إمبريالية ونوايا عدوانية تجاه أي دولة لا تسعى بنشاط إلى تدمير روسيا".
وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الفوز في هذه الحرب".
ووفقا له، ناقش رؤساء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، لكن لم يكن من الممكن بعد التوصل إلى توافق في الآراء.
وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته تم النظر فيها بعناية، وأشار أيضًا إلى أن باريس ليس لديها "حدود وخطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لكييف.
وتعليقا على كلام ماكرون، بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا، قال الكرملين إن مثل هذا التطور للأحداث سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:17 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن بدء تنفيذ عملية بمنطقة مستشفى الشفاء في غزة02:48 GMTНаземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الحكومة الفلسطينية الجديدة تفجر خلافا بين "فتح" و"حماس"أمس, 14:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала