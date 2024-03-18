https://sputnikarabic.ae/20240318/قلق-إسرائيلي-من-احتمال-إبطاء-واشنطن-شحنات-الأسلحة--1087105167.html

قلق إسرائيلي من احتمال إبطاء واشنطن شحنات الأسلحة

قلق إسرائيلي من احتمال إبطاء واشنطن شحنات الأسلحة

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير إسرائيلية عن قلق بين كبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل من احتمال إبطاء الولايات المتحدة شحنات الأسلحة إلى إسرائيل. 18.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-18T08:40+0000

2024-03-18T08:40+0000

2024-03-18T08:40+0000

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وقالت التقارير: "يشعر كبار المسؤولين في مؤسسة الدفاع بقلق بالغ إزاء التوترات المتزايدة بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، ويشعرون بالانزعاج من احتمال قيام الولايات المتحدة بإبطاء شحنات الأسلحة، حتى لو لم تقل ذلك صراحة".وأضافت صحيفة " إسرائيل هيوم": "واشنطن تبطئ شحنات الأسلحة من خلال إيجاد عقبات بيروقراطية دون أن تقول صراحة إنها تؤخرها".وتؤكد الصحيفة أن "شحنات الأسلحة والدعم الأمريكي الواضح لإسرائيل قد سمحا للجيش الإسرائيلي بالقتال على مدى الأشهر الخمسة الماضية في غزة، مع الحفاظ على استعداده للحرب في الشمال".وتزايد القلق في المؤسسة الأمنية بشأن هذه القضية في الأيام الأخيرة في ضوء ما يبدو أنه تغيير في سياسة البيت الأبيض، الذي يحاول خلق فصل بين دولة إسرائيل ومواطنيها وحكومة نتنياهو.وفي وقت سابق، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إن نتنياهو "ضل طريقه ووضع نفسه في ائتلاف مع اليمينيين المتطرفين مثل بتسلئيل سموتريش وبن غفير"، ودعا إلى إجراء انتخابات في إسرائيل، وكان شومر مدعوما من بايدن الذي قال إنه "ألقى خطابا جيدا".وقال نتنياهو، يوم أمس الأحد، في جلسة مجلس الوزراء إن "هناك في المجتمع الدولي من يحاول وقف الحرب الآن، قبل أن تتحقق كل أهدافها. يفعلون ذلك من خلال محاولة إجراء الانتخابات الآن، في خضم الحرب".

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