عربي
https://sputnikarabic.ae/20240318/قلق-إسرائيلي-من-احتمال-إبطاء-واشنطن-شحنات-الأسلحة--1087105167.html
قلق إسرائيلي من احتمال إبطاء واشنطن شحنات الأسلحة
قلق إسرائيلي من احتمال إبطاء واشنطن شحنات الأسلحة
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إسرائيلية عن قلق بين كبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل من احتمال إبطاء الولايات المتحدة شحنات الأسلحة إلى إسرائيل. 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T08:40+0000
2024-03-18T08:40+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082743538_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_10ad774d1fa47407cb915fb11301764e.jpg
وقالت التقارير: "يشعر كبار المسؤولين في مؤسسة الدفاع بقلق بالغ إزاء التوترات المتزايدة بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، ويشعرون بالانزعاج من احتمال قيام الولايات المتحدة بإبطاء شحنات الأسلحة، حتى لو لم تقل ذلك صراحة".وأضافت صحيفة " إسرائيل هيوم": "واشنطن تبطئ شحنات الأسلحة من خلال إيجاد عقبات بيروقراطية دون أن تقول صراحة إنها تؤخرها".وتؤكد الصحيفة أن "شحنات الأسلحة والدعم الأمريكي الواضح لإسرائيل قد سمحا للجيش الإسرائيلي بالقتال على مدى الأشهر الخمسة الماضية في غزة، مع الحفاظ على استعداده للحرب في الشمال".وتزايد القلق في المؤسسة الأمنية بشأن هذه القضية في الأيام الأخيرة في ضوء ما يبدو أنه تغيير في سياسة البيت الأبيض، الذي يحاول خلق فصل بين دولة إسرائيل ومواطنيها وحكومة نتنياهو.وفي وقت سابق، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إن نتنياهو "ضل طريقه ووضع نفسه في ائتلاف مع اليمينيين المتطرفين مثل بتسلئيل سموتريش وبن غفير"، ودعا إلى إجراء انتخابات في إسرائيل، وكان شومر مدعوما من بايدن الذي قال إنه "ألقى خطابا جيدا".وقال نتنياهو، يوم أمس الأحد، في جلسة مجلس الوزراء إن "هناك في المجتمع الدولي من يحاول وقف الحرب الآن، قبل أن تتحقق كل أهدافها. يفعلون ذلك من خلال محاولة إجراء الانتخابات الآن، في خضم الحرب".
https://sputnikarabic.ae/20240318/الوفد-الإسرائيلي-يغادر-إلى-الدوحة-لاستكمال-المفاوضات-1087104665.html
https://sputnikarabic.ae/20240318/نتنياهو-يتهم-الغرب-بفقدان-الضمير-والذاكرة-1087102118.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082743538_12:0:1435:1067_1920x0_80_0_0_76c1e6106abff2024da40e1bb3e45591.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل

قلق إسرائيلي من احتمال إبطاء واشنطن شحنات الأسلحة

08:40 GMT 18.03.2024
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
تابعنا عبر
كشفت تقارير إسرائيلية عن قلق بين كبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل من احتمال إبطاء الولايات المتحدة شحنات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت التقارير: "يشعر كبار المسؤولين في مؤسسة الدفاع بقلق بالغ إزاء التوترات المتزايدة بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، ويشعرون بالانزعاج من احتمال قيام الولايات المتحدة بإبطاء شحنات الأسلحة، حتى لو لم تقل ذلك صراحة".

وبحسب مصادر مطلعة، فإنه "حتى الآن، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، لم يكن هناك أي تباطؤ في شحنات الأسلحة، لكن في الأيام الأخيرة كان هناك قلق متزايد بشأن إمداداتها في ظل التوترات الصعبة بين كبار المسؤولين في إدارة بايدن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وأضافت صحيفة " إسرائيل هيوم": "واشنطن تبطئ شحنات الأسلحة من خلال إيجاد عقبات بيروقراطية دون أن تقول صراحة إنها تؤخرها".

وأشارت "إسرائيل هيوم" إلى أنه "منذ بداية الحرب، وصلت إلى إسرائيل أكثر من 300 طائرة ونحو 50 سفينة محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية، تحتوي على نحو 35 ألف طن من أنظمة الأسلحة والقنابل والأسلحة وغيرها، وجاء جزء صغير من الشحنات من عدة دول في العالم، لكن المورد الرئيسي كان ولا يزال الولايات المتحدة الأمريكية".

صورة تظهر مخيما مؤقتا للفلسطينيين النازحين غرب رفح بالقرب من الحدود المصرية في 14 يناير، 2024، مع دخول الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس المسلحة يومها المائة. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2024
الوفد الإسرائيلي يغادر إلى الدوحة لاستكمال المفاوضات
08:13 GMT
وتؤكد الصحيفة أن "شحنات الأسلحة والدعم الأمريكي الواضح لإسرائيل قد سمحا للجيش الإسرائيلي بالقتال على مدى الأشهر الخمسة الماضية في غزة، مع الحفاظ على استعداده للحرب في الشمال".
وتزايد القلق في المؤسسة الأمنية بشأن هذه القضية في الأيام الأخيرة في ضوء ما يبدو أنه تغيير في سياسة البيت الأبيض، الذي يحاول خلق فصل بين دولة إسرائيل ومواطنيها وحكومة نتنياهو.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2024
نتنياهو يتهم الغرب بفقدان الضمير والذاكرة
04:48 GMT
وفي وقت سابق، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إن نتنياهو "ضل طريقه ووضع نفسه في ائتلاف مع اليمينيين المتطرفين مثل بتسلئيل سموتريش وبن غفير"، ودعا إلى إجراء انتخابات في إسرائيل، وكان شومر مدعوما من بايدن الذي قال إنه "ألقى خطابا جيدا".
وقال نتنياهو، يوم أمس الأحد، في جلسة مجلس الوزراء إن "هناك في المجتمع الدولي من يحاول وقف الحرب الآن، قبل أن تتحقق كل أهدافها. يفعلون ذلك من خلال محاولة إجراء الانتخابات الآن، في خضم الحرب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:26 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن بدء تنفيذ عملية بمنطقة مستشفى الشفاء في غزة02:48 GMTНаземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الحكومة الفلسطينية الجديدة تفجر خلافا بين "فتح" و"حماس"أمس, 14:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала