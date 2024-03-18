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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240318/مقاتلة-سو-34-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1087103996.html
مقاتلة "سو-34" الروسية تدمر مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
مقاتلة "سو-34" الروسية تدمر مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، فيديو لقيام طاقم مقاتلة "سو-34" الروسية، بتدمير مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية. 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T07:36+0000
2024-03-18T07:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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ويظهر في الفيديو قيام طاقم مقاتلة "سو-34" الروسية، بشن ضربة على مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية.وقالت الدفاع الروسية: "هاجم طاقم "سو-34" مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية بقنابل جوية غير موجهة من طراز "فاب-500"، على محور جنوب دونيتسك".وأشار البيان إلى أنه "بعد تلقي معلومات عن تدمير الهدف، عادت الطائرة إلى مطار الإقلاع".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. مشاهد توثق عملية إفشال القوات الروسية محاولة اختراق أوكرانية في مقاطعة بيلغورود... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."هاوتزر" الروسية تفشل محاولات نظام كييف اختراق الحدود الروسية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240315/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-حصيلة-كبيرة-من-الخسائر-الأوكرانية-خلال-محاولة-اختراق-أراضي-روسيا-1087006917.html
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روسيا, العالم
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مقاتلة "سو-34" الروسية تدمر مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو

07:36 GMT 18.03.2024
© Sputnik . Evgeniy Biyatovالأسلحة الروسية: المقاتلة سو - 34
الأسلحة الروسية: المقاتلة سو - 34 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2024
© Sputnik . Evgeniy Biyatov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، فيديو لقيام طاقم مقاتلة "سو-34" الروسية، بتدمير مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية.
ويظهر في الفيديو قيام طاقم مقاتلة "سو-34" الروسية، بشن ضربة على مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "هاجم طاقم "سو-34" مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية بقنابل جوية غير موجهة من طراز "فاب-500"، على محور جنوب دونيتسك".
وأشار البيان إلى أنه "بعد تلقي معلومات عن تدمير الهدف، عادت الطائرة إلى مطار الإقلاع".
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ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

مشاهد توثق عملية إفشال القوات الروسية محاولة اختراق أوكرانية في مقاطعة بيلغورود... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
"هاوتزر" الروسية تفشل محاولات نظام كييف اختراق الحدود الروسية... فيديو
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