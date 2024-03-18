https://sputnikarabic.ae/20240318/وزارة-الصحة-في-غزة-تعلن-عن-سقوط-قتلى-وجرحى-ونشوب-حريق-عند-بوابة-مجمع-الشفاء-الطبي-1087102662.html

وزارة الصحة في غزة تعلن عن سقوط قتلى وجرحى ونشوب حريق عند بوابة مجمع "الشفاء" الطبي

وزارة الصحة في غزة تعلن عن سقوط قتلى وجرحى ونشوب حريق عند بوابة مجمع "الشفاء" الطبي

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن نشوب حريق عند بوابة مجمع "الشفاء" الطبي، مشيرةً إلى وجود حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين داخله، وذلك... 18.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-18T05:26+0000

2024-03-18T05:26+0000

2024-03-18T05:26+0000

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القاهرة- سبوتينك. وقالت الوزارة في بيان لها: "نشوب حريق على بوابة مجمع "الشفاء" الطبي، ووجود حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين بالمستشفى".من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان له إن "اقتحام جيش الاحتلال لمجمع "الشفاء" الطبي بالدبابات والطائرات المسيرة والأسلحة وإطلاق النار بداخله، جريمة حرب تؤكد النية المبيتة للاحتلال بالقضاء على القطاع الصحي وتدمير المستشفيات".وتابع البيان: "ندين بأشد العبارات اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، ونعتبر ذلك جريمة حرب صارخة ومخالفة للقانون الدولي وخارقة للاتفاقيات الدولية وجريمة ضد الإنسانية، ونُحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين من أبناء شعبنا الفلسطيني".وأصدر الجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك"(جهاز الأمن الداخلي) بيانًا مشتركًا، قالا فيه: "أطلق الإرهابيون النار على القوات من داخل المستشفى (الشفاء) وردت القوات بإطلاق النار الحي، وتم التعرف على الإصابات، وتواصل قواتنا عملياتها في منطقة المستشفى".وفجر اليوم الاثنين، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا، قال فيه إن "قوات جيش الدفاع، في هذه الساعة، تقوم بحملة مباغتة في مستشفى الشفاء الطبي بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود مسؤولين من حماس في المنطقة، والذين يستخدمون المستشفى لإدارة وإخراج أعمال إرهابية".وذكر البيان أن "سيواصل الجيش الإسرائيلي، خلال الحملة وبعد التأكد من عدم وجود خطر على قواته، الجهود الإنسانية وسيوفر الغذاء والمياه والمواد الأخرى للمرضى والمدنيين في المجمع، وسيواصل جيش الدفاع العمل وفق القانون الدولي مستهدفًا منظمة حماس الإرهابية العاملة من داخل المستشفيات والبنية المدنية بطريقة عمل سخيفة لا تميز بين المدنيين وبين مخربي التنظيم".

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