https://sputnikarabic.ae/20240318/وزارة-الصحة-في-غزة-تعلن-عن-سقوط-قتلى-وجرحى-ونشوب-حريق-عند-بوابة-مجمع-الشفاء-الطبي-1087102662.html
وزارة الصحة في غزة تعلن عن سقوط قتلى وجرحى ونشوب حريق عند بوابة مجمع "الشفاء" الطبي
وزارة الصحة في غزة تعلن عن سقوط قتلى وجرحى ونشوب حريق عند بوابة مجمع "الشفاء" الطبي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن نشوب حريق عند بوابة مجمع "الشفاء" الطبي، مشيرةً إلى وجود حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين داخله، وذلك... 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T05:26+0000
2024-03-18T05:26+0000
2024-03-18T05:26+0000
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القاهرة- سبوتينك. وقالت الوزارة في بيان لها: "نشوب حريق على بوابة مجمع "الشفاء" الطبي، ووجود حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين بالمستشفى".من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان له إن "اقتحام جيش الاحتلال لمجمع "الشفاء" الطبي بالدبابات والطائرات المسيرة والأسلحة وإطلاق النار بداخله، جريمة حرب تؤكد النية المبيتة للاحتلال بالقضاء على القطاع الصحي وتدمير المستشفيات".وتابع البيان: "ندين بأشد العبارات اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، ونعتبر ذلك جريمة حرب صارخة ومخالفة للقانون الدولي وخارقة للاتفاقيات الدولية وجريمة ضد الإنسانية، ونُحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين من أبناء شعبنا الفلسطيني".وأصدر الجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك"(جهاز الأمن الداخلي) بيانًا مشتركًا، قالا فيه: "أطلق الإرهابيون النار على القوات من داخل المستشفى (الشفاء) وردت القوات بإطلاق النار الحي، وتم التعرف على الإصابات، وتواصل قواتنا عملياتها في منطقة المستشفى".وفجر اليوم الاثنين، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا، قال فيه إن "قوات جيش الدفاع، في هذه الساعة، تقوم بحملة مباغتة في مستشفى الشفاء الطبي بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود مسؤولين من حماس في المنطقة، والذين يستخدمون المستشفى لإدارة وإخراج أعمال إرهابية".وذكر البيان أن "سيواصل الجيش الإسرائيلي، خلال الحملة وبعد التأكد من عدم وجود خطر على قواته، الجهود الإنسانية وسيوفر الغذاء والمياه والمواد الأخرى للمرضى والمدنيين في المجمع، وسيواصل جيش الدفاع العمل وفق القانون الدولي مستهدفًا منظمة حماس الإرهابية العاملة من داخل المستشفيات والبنية المدنية بطريقة عمل سخيفة لا تميز بين المدنيين وبين مخربي التنظيم".
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل
وزارة الصحة في غزة تعلن عن سقوط قتلى وجرحى ونشوب حريق عند بوابة مجمع "الشفاء" الطبي
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن نشوب حريق عند بوابة مجمع "الشفاء" الطبي، مشيرةً إلى وجود حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين داخله، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية بالمنطقة.
القاهرة- سبوتينك. وقالت الوزارة في بيان لها: "نشوب حريق على بوابة مجمع "الشفاء" الطبي، ووجود حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين بالمستشفى".
وأضافت: "قطع الاتصالات والنازحون محاصرون داخل مبنى الجراحات التخصصية وفي استقبال الطوارئ بمبنى 8، وسقوط عدد من الشهداء والجرحى مع عدم القدرة على إنقاذ أحد من المصابين بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ".
من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان له إن "اقتحام جيش الاحتلال لمجمع "الشفاء" الطبي بالدبابات والطائرات المسيرة والأسلحة وإطلاق النار بداخله، جريمة حرب تؤكد النية المبيتة للاحتلال بالقضاء على القطاع الصحي وتدمير المستشفيات".
وأردف بالقول: "اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بالدبابات والجنود المدججين بالأسلحة وبالطائرات المُسيرة، منذ ساعات الفجر الأولى، وشرع الاحتلال بإطلاق النار داخل المجمع ما أثار الخوف والذعر بين الجرحى والمرضى والنازحين، وهذا يهدد حياة الآلاف من المتواجدين داخل مجمع الشفاء الطبي، في جريمة حرب تضاف إلى السجل الأسود لجيش الاحتلال الذي مازال يرتكب الجرائم والمجازر المختلفة، ومازال يبيّت النية بالقضاء على القطاع الصحي وتدمير المستشفيات".
وتابع البيان: "ندين بأشد العبارات اقتحام جيش الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، ونعتبر ذلك جريمة حرب صارخة ومخالفة للقانون الدولي وخارقة للاتفاقيات الدولية وجريمة ضد الإنسانية، ونُحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين من أبناء شعبنا الفلسطيني".
وطالب البيان "المنظمات الأممية والدولية وكل دول العالم الحر بالتدخل الفوري والعاجل من أجل لجم الاحتلال ووقف حرب الإبادة الجماعية ووقف عدوانه واستهدافه للقطاع الصحي وللمؤسسات الطبية والمستشفيات، ونطالبهم بالضغط عليه لوقف هذه الجرائم المُنظمة والمخطط لها في إطار خطة الاحتلال بتدمير القطاع الصحي".
وأصدر الجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك"(جهاز الأمن الداخلي) بيانًا مشتركًا، قالا فيه: "أطلق الإرهابيون النار على القوات من داخل المستشفى (الشفاء) وردت القوات بإطلاق النار الحي، وتم التعرف على الإصابات، وتواصل قواتنا عملياتها في منطقة المستشفى".
وفجر اليوم الاثنين، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا، قال فيه إن "قوات جيش الدفاع، في هذه الساعة، تقوم بحملة مباغتة في مستشفى الشفاء الطبي بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود مسؤولين من حماس في المنطقة، والذين يستخدمون المستشفى لإدارة وإخراج أعمال إرهابية".
وأضاف البيان أنه قد "تم تأهيل وتدريب وإرشاد القوات العاملة في المنطقة مسبقًا عن أهمية عدم المساس بالمدنيين والمرضى والطواقم الطبية والعتاد الطبي، وحتى خلال الحملة العسكرية يضمن جيش الدفاع مواصلة عمل المستشفى، حيث قام بنقل ناطقين باللغة العربية إلى الميدان بهدف التواصل مع المرضى المقيمين في المستشفى كما يستعد أطباء جيش الدفاع لمساعدة المحتاجين. المرضى والطواقم الطبية ليسوا مضطرين لإخلاء المستشفى لكن يتوقع فتح ممر لخروج المدنيين من المنطقة".
وذكر البيان أن "سيواصل الجيش الإسرائيلي، خلال الحملة وبعد التأكد من عدم وجود خطر على قواته، الجهود الإنسانية وسيوفر الغذاء والمياه والمواد الأخرى للمرضى والمدنيين في المجمع، وسيواصل جيش الدفاع العمل وفق القانون الدولي مستهدفًا منظمة حماس الإرهابية العاملة من داخل المستشفيات والبنية المدنية بطريقة عمل سخيفة لا تميز بين المدنيين وبين مخربي التنظيم".