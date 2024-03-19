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https://sputnikarabic.ae/20240319/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-قد-يرسل-عائدات-الأصول-الروسية-المجمدة-إلى-أوكرانيا-في-يوليو-1087155750.html
إعلام: الاتحاد الأوروبي قد يرسل عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا في يوليو
إعلام: الاتحاد الأوروبي قد يرسل عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا في يوليو
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن وثيقة أن الاتحاد الأوروبي وضع مشروع قانون يتيح إرسال عائدات الأصول الروسية المجمدة في الغرب إلى أوكرانيا في وقت مبكر من شهر... 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T08:55+0000
2024-03-19T08:55+0000
العالم
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وعلى هذا فإن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض ضريبة على الأرباح من الأموال المجمدة واستخدام الأموال التي يتلقاها، نحو 3 مليار يورو سنوياً، لتمويل إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا و"تحفيز الصناعة الدفاعية" في البلاد.وبموجب مشروع القانون، سيتم تحويل جزء من الدخل الذي تم الحصول عليه، ابتداءً من 15 فبراير/شباط، مرتين سنويًا، إلى صندوق السلام الأوروبي، الذي يتم من خلاله دفع إمدادات المساعدات العسكرية إلى كييف، وكذلك إلى صندوق دعم أوكرانيا. وسيبقى الجزء الآخر من الأموال في الودائع المركزية لتغطية تكاليف الحفاظ على الأصول وفي حالة المخاطر المحتملة، بما في ذلك تلك المرتبطة بالإجراءات الانتقامية من روسيا.وفي الوقت نفسه، يجب أن يوافق جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي على مسودة الوثيقة.في 11 مارس/آذار، ذكرت تقارير أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يحول 2-3 مليار يورو إلى أوكرانيا في وقت مبكر من شهر يوليو، وهي عائدات إعادة استثمار الأصول المجمدة الروسية، والتي يديرها الوديع الدولي يوروكلير.في الأول من فبراير، وافق المشاركون في قمة الاتحاد الأوروبي على اقتراح من المفوضية الأوروبية، والذي يتضمن استخدام الإيرادات من الأموال المجمدة لتمويل برنامج مساعدة ميزانية كييف جزئيًا بمبلغ 50 مليار يورو للفترة حتى عام 2027.
https://sputnikarabic.ae/20240307/مجلس-الشيوخ-السويسري-يطالب-الحكومة-بنقل-الأصول-الروسية-المجمدة-إلى-كييف-1086776055.html
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إعلام: الاتحاد الأوروبي قد يرسل عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا في يوليو

08:55 GMT 19.03.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкийأعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن وثيقة أن الاتحاد الأوروبي وضع مشروع قانون يتيح إرسال عائدات الأصول الروسية المجمدة في الغرب إلى أوكرانيا في وقت مبكر من شهر يوليو/تموز.
وعلى هذا فإن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض ضريبة على الأرباح من الأموال المجمدة واستخدام الأموال التي يتلقاها، نحو 3 مليار يورو سنوياً، لتمويل إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا و"تحفيز الصناعة الدفاعية" في البلاد.
علم سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
مجلس الشيوخ السويسري يطالب الحكومة بنقل الأصول الروسية المجمدة إلى كييف
7 مارس, 17:25 GMT
وبموجب مشروع القانون، سيتم تحويل جزء من الدخل الذي تم الحصول عليه، ابتداءً من 15 فبراير/شباط، مرتين سنويًا، إلى صندوق السلام الأوروبي، الذي يتم من خلاله دفع إمدادات المساعدات العسكرية إلى كييف، وكذلك إلى صندوق دعم أوكرانيا. وسيبقى الجزء الآخر من الأموال في الودائع المركزية لتغطية تكاليف الحفاظ على الأصول وفي حالة المخاطر المحتملة، بما في ذلك تلك المرتبطة بالإجراءات الانتقامية من روسيا.
وفي الوقت نفسه، يجب أن يوافق جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي على مسودة الوثيقة.
في 11 مارس/آذار، ذكرت تقارير أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يحول 2-3 مليار يورو إلى أوكرانيا في وقت مبكر من شهر يوليو، وهي عائدات إعادة استثمار الأصول المجمدة الروسية، والتي يديرها الوديع الدولي يوروكلير.
في الأول من فبراير، وافق المشاركون في قمة الاتحاد الأوروبي على اقتراح من المفوضية الأوروبية، والذي يتضمن استخدام الإيرادات من الأموال المجمدة لتمويل برنامج مساعدة ميزانية كييف جزئيًا بمبلغ 50 مليار يورو للفترة حتى عام 2027.
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