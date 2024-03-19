https://sputnikarabic.ae/20240319/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-فرنسا-تعد-فرقة-لإرسالها-إلى-أوكرانيا-1087175231.html
الاستخبارات الخارجية الروسية: فرنسا تعد فرقة لإرسالها إلى أوكرانيا
الاستخبارات الخارجية الروسية: فرنسا تعد فرقة لإرسالها إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن لدى الجانب الروسي معلومات تفيد بأن فرنسا تقوم بإعداد وحدة عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا، وسيصل... 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T14:12+0000
2024-03-19T14:12+0000
2024-03-19T14:40+0000
العالم
رصد عسكري
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وقال ناريشكين: "القيادة الحالية للبلاد (فرنسا) لا تهتم بوفاة الفرنسيين العاديين ومخاوف الجنرالات. وفقا للبيانات التي تلقتها المخابرات الخارجية الروسية، يتم بالفعل إعداد وحدة لإرسالها إلى أن أوكرانيا. وفي المرحلة الأولية سيكون هناك حوالي ألفي شخص".وأشار ناريشكين إلى أن الجيش الفرنسي يشعر بقلق ملحوظ إزاء العدد المتزايد للفرنسيين الذين قتلوا في أوكرانيا، وشدد على أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيضطر عاجلا أم آجلا إلى كشف الحقيقة القبيحة للمجتمع، لكنه يحاول تأخير هذه اللحظة قدر الإمكان.في الوقت نفسه، يعتقد قصر الإليزيه، بحسب جهاز المخابرات الخارجية، أن عدد الوفيات الفرنسية "تجاوز بالفعل عتبة ذات أهمية نفسية".وأضاف ناريشكين أن "نشر مثل هذه البيانات الحساسة يمكن أن يدفع المواطنين إلى الاحتجاج، خاصة على خلفية احتجاجات المزارعين الضخمة في جميع أنحاء البلاد، المناهضة للحكومة".وبحسب رئيس جهاز المخابرات الخارجية، تعترف فرنسا بأن باريس لم تشهد مثل هذه الخسائر في الخارج منذ حرب الجزائر في النصف الثاني من القرن العشرين. ولهذا السبب، تخشى القيادة العسكرية للبلاد استياء الضباط العاملين من الرتب المتوسطة في الجيش الفرنسي.ووفقا لمدير جهاز المخابرات الخارجية، يخشى الجيش الفرنسي من عدم إمكانية نقل مثل هذه الوحدة المهمة بهدوء إلى أوكرانيا والتمركز هناك. واختتم ناريشكين حديثه قائلاً: "وهكذا، ستصبح هدفاً مشروعاً ذا أولوية لهجمات القوات المسلحة الروسية. وهذا يعني أنها ستواجه مصير جميع الفرنسيين الذين جاءوا إلى أراضي العالم الروسي مع السيف".وفي وقت سابق، لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب نتائج مؤتمر حول أوكرانيا، الذي عقد في باريس، إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة. وقال ماكرون أيضًا إن الدول الغربية "تعتزم القيام بكل ما هو ضروري"لمنع روسيا من الانتصار في الصراع".
https://sputnikarabic.ae/20240319/سياسي-فرنسي-ماكرون-يقود-فرنسا-للحرب-مع-روسيا-1087168468.html
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العالم, رصد عسكري
الاستخبارات الخارجية الروسية: فرنسا تعد فرقة لإرسالها إلى أوكرانيا
14:12 GMT 19.03.2024 (تم التحديث: 14:40 GMT 19.03.2024)
صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن لدى الجانب الروسي معلومات تفيد بأن فرنسا تقوم بإعداد وحدة عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا، وسيصل عددها في المرحلة الأولية إلى نحو ألفي شخص.
وقال ناريشكين: "القيادة الحالية للبلاد (فرنسا) لا تهتم بوفاة الفرنسيين العاديين ومخاوف الجنرالات. وفقا للبيانات التي تلقتها المخابرات الخارجية الروسية، يتم بالفعل إعداد وحدة لإرسالها إلى أن أوكرانيا. وفي المرحلة الأولية سيكون هناك حوالي ألفي شخص".
وأشار ناريشكين إلى أن الجيش الفرنسي يشعر بقلق ملحوظ إزاء العدد المتزايد للفرنسيين الذين قتلوا في أوكرانيا، وشدد على أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيضطر عاجلا أم آجلا إلى كشف الحقيقة القبيحة للمجتمع، لكنه يحاول تأخير هذه اللحظة قدر الإمكان.
في الوقت نفسه، يعتقد قصر الإليزيه، بحسب جهاز المخابرات الخارجية، أن عدد الوفيات الفرنسية "تجاوز بالفعل عتبة ذات أهمية نفسية".
وأضاف ناريشكين أن "نشر مثل هذه البيانات الحساسة يمكن أن يدفع المواطنين إلى الاحتجاج، خاصة على خلفية احتجاجات المزارعين الضخمة في جميع أنحاء البلاد، المناهضة للحكومة".
وبحسب رئيس جهاز المخابرات الخارجية، تعترف فرنسا بأن باريس لم تشهد مثل هذه الخسائر في الخارج منذ حرب الجزائر في النصف الثاني من القرن العشرين. ولهذا السبب، تخشى القيادة العسكرية للبلاد استياء الضباط العاملين من الرتب المتوسطة في الجيش الفرنسي.
ووفقا لمدير جهاز المخابرات الخارجية، يخشى الجيش الفرنسي من عدم إمكانية نقل مثل هذه الوحدة المهمة بهدوء إلى أوكرانيا والتمركز هناك.
واختتم ناريشكين حديثه قائلاً: "وهكذا، ستصبح هدفاً مشروعاً ذا أولوية لهجمات القوات المسلحة الروسية. وهذا يعني أنها ستواجه مصير جميع الفرنسيين الذين جاءوا إلى أراضي العالم الروسي مع السيف".
وفي وقت سابق، لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب نتائج مؤتمر حول أوكرانيا، الذي عقد في باريس، إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة. وقال ماكرون أيضًا إن الدول الغربية "تعتزم القيام بكل ما هو ضروري"لمنع روسيا من الانتصار في الصراع".