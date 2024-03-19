https://sputnikarabic.ae/20240319/الدفاع-السورية-تعلن-التصدي-لعداون-إسرائيلي-على-عدد-من-النقاط-العسكرية-بريف-دمشق-1087139153.html

الدفاع السورية تعلن التصدي لعداون إسرائيلي على عدد من النقاط العسكرية بريف دمشق

الدفاع السورية تعلن التصدي لعداون إسرائيلي على عدد من النقاط العسكرية بريف دمشق

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت لهجوم جوي إسرائيلي استهدف عدة نقاط عسكرية بريف العاصمة دمشق. 19.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-19T00:40+0000

2024-03-19T00:40+0000

2024-03-19T00:40+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

عدوان إسرائيلي

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دمشق – سبوتنيك. وقال مصدر عسكري، في بيان، نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، إنه في "حوالي الساعة 2:10 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا عددًا من النقاط العسكرية في ريف دمشق".وأمس، أعلنت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي السورية تصدت لهجوم إسرائيلي انطلق من الجولان، قائلة في بيان، "بعد منتصف الليل شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا عددًا من النقاط في المنطقة الجنوبية".والأسبوع الماضي، أعلنت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا أن إسرائيل قامت بضرب مواقع وقوات يُزعم ارتباطها بإيران 35 مرة على الأقل، منذ بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وقالت اللجنة إن إسرائيل قامت، 35 مرة على الأقل، بضرب مواقع وقوات يُزعم ارتباطها بإيران، كما استهدفت مطارَي حلب ودمشق، بشكل أدى إلى وقف مؤقت للخدمات الجوية الإنسانية والحيوية للأمم المتحدة، وبأن "ميلشيات موالية لإيران استهدفت، أكثر من 100 مرة، قواعد عسكرية أمريكية في شمال شرقي سوريا. وردَّت الولايات المتحدة من خلال ضربات جوية موجهة ضد الميلشيات الداعمة لإيران والمتواجدة شرقي سوريا.يشار إلى أنه ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر تشرين الأول العام الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي عدة ضربات في سوريا ولبنان، استهدفت قيادات في "حماس" و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.وتصاعدت حدة التوترات في المنطقة عقب التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، واتهام إسرائيل "لطهران بدفع "وكلائها" في الشرق الأوسط، وخاصة "حزب الله" في لبنان، و"أنصار الله" باليمن، لاستهداف المصالح الإسرائيلية".

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي