عربي
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240319/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-في-رابوتينو-1087146287.html
القوات الروسية تحسن مواقعها في رابوتينو
القوات الروسية تحسن مواقعها في رابوتينو
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الحركة العامة في مقاطعة زابوروجيه الروسية "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية قامت بتحسين مواقعها وسط قرية رابوتينو. 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T07:35+0000
2024-03-19T07:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/14/1086246561_0:254:3073:1983_1920x0_80_0_0_a0485d96e9a03e75e371d74ad2c500d7.jpg
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "لقد قامت قواتنا، وهي تتقدم إلى الأمام، بتحسين مواقعها وسط رابوتينو، ويستمر القتال العنيف".وأضاف روغوف: "تمكنا خلال الساعات الـ24 الماضية، من صد هجمات عدة للعدو في القرية ذاتها وفي المناطق حولها".وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في نهاية فبراير/ شباط الماضي، أن الجيش الروسي أصبح له معاقل في قرية رابوتينو.وتقع هذه القرية على خط المواجهة في مقاطعة زابوروجيه، وتصورها سلطات نظام كييف على أنها الإنجاز الرئيسي للـ"هجوم المضاد" الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، منذ يونيو/حزيران من العام الماضي، في اتجاه زابوروجيه، ومن أجل السيطرة عليها، جلبت أوكرانيا إلى المعركة ألوية دربها مدربون غربيون.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."هاوتزر" الروسية تفشل محاولات نظام كييف اختراق الحدود الروسية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240319/الجيش-الروسي-يدمر-قاعدة-أوكرانية-يتم-فيها-الإعداد-لهجمات-إرهابية-داخل-روسيا-1087145172.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/14/1086246561_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_6374616212db6d83db0e35aa029e0807.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تحسن مواقعها في رابوتينو

07:35 GMT 19.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة
مدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن رئيس الحركة العامة في مقاطعة زابوروجيه الروسية "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية قامت بتحسين مواقعها وسط قرية رابوتينو.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "لقد قامت قواتنا، وهي تتقدم إلى الأمام، بتحسين مواقعها وسط رابوتينو، ويستمر القتال العنيف".
وأضاف روغوف: "تمكنا خلال الساعات الـ24 الماضية، من صد هجمات عدة للعدو في القرية ذاتها وفي المناطق حولها".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في نهاية فبراير/ شباط الماضي، أن الجيش الروسي أصبح له معاقل في قرية رابوتينو.
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر قاعدة أوكرانية يتم فيها الإعداد لهجمات إرهابية داخل روسيا
06:38 GMT
وتقع هذه القرية على خط المواجهة في مقاطعة زابوروجيه، وتصورها سلطات نظام كييف على أنها الإنجاز الرئيسي للـ"هجوم المضاد" الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، منذ يونيو/حزيران من العام الماضي، في اتجاه زابوروجيه، ومن أجل السيطرة عليها، جلبت أوكرانيا إلى المعركة ألوية دربها مدربون غربيون.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
"هاوتزر" الروسية تفشل محاولات نظام كييف اختراق الحدود الروسية... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Клубы дыма после израильской бомбардировки в центре города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... الخارجية الفلسطينية: إسرائيل بدأت عدوانها على مدينة رفح08:25 GMTТанк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведёт огонь - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:42 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن بدء تنفيذ عملية بمنطقة مستشفى الشفاء في غزةأمس, 21:31 GMTНаземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الحكومة الفلسطينية الجديدة تفجر خلافا بين "فتح" و"حماس"17 مارس, 14:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала