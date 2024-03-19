https://sputnikarabic.ae/20240319/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-في-رابوتينو-1087146287.html

القوات الروسية تحسن مواقعها في رابوتينو

القوات الروسية تحسن مواقعها في رابوتينو

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الحركة العامة في مقاطعة زابوروجيه الروسية "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية قامت بتحسين مواقعها وسط قرية رابوتينو. 19.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-19T07:35+0000

2024-03-19T07:35+0000

2024-03-19T07:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "لقد قامت قواتنا، وهي تتقدم إلى الأمام، بتحسين مواقعها وسط رابوتينو، ويستمر القتال العنيف".وأضاف روغوف: "تمكنا خلال الساعات الـ24 الماضية، من صد هجمات عدة للعدو في القرية ذاتها وفي المناطق حولها".وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في نهاية فبراير/ شباط الماضي، أن الجيش الروسي أصبح له معاقل في قرية رابوتينو.وتقع هذه القرية على خط المواجهة في مقاطعة زابوروجيه، وتصورها سلطات نظام كييف على أنها الإنجاز الرئيسي للـ"هجوم المضاد" الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، منذ يونيو/حزيران من العام الماضي، في اتجاه زابوروجيه، ومن أجل السيطرة عليها، جلبت أوكرانيا إلى المعركة ألوية دربها مدربون غربيون.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."هاوتزر" الروسية تفشل محاولات نظام كييف اختراق الحدود الروسية... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20240319/الجيش-الروسي-يدمر-قاعدة-أوكرانية-يتم-فيها-الإعداد-لهجمات-إرهابية-داخل-روسيا-1087145172.html

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رصد عسكري