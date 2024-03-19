https://sputnikarabic.ae/20240319/سيناتور-أمريكي-يطالب-الأوكرانيين-بالذهاب-للخدمة-في-القوات-المسلحة-لنظام-كييف-1087144130.html
سيناتور أمريكي يطالب الأوكرانيين بالذهاب للخدمة في القوات المسلحة لنظام كييف
سيناتور أمريكي يطالب الأوكرانيين بالذهاب للخدمة في القوات المسلحة لنظام كييف
سبوتنيك عربي
طالب السيناتور الأمريكي الجمهوري، ليندسي غراهام، خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية، من المواطنين الأوكرانيين بالانضمام للقوات المسلحة التابعة لنظام كييف، بغض... 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T04:51+0000
2024-03-19T04:51+0000
2024-03-19T04:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال غراهام: "آمل أن يذهب أولئك الذين يصلحون للخدمة في الجيش الأوكراني. لا أستطيع أن أصدق أنه في الـ27 من عمره... عليك أن تخدم، وليس من سن 25 أو 27 عاما".وأشار غراهام إلى أنه "يأمل أن تحصل أوكرانيا قريبا على منظومة "أتاكمس" حتى تتمكن من ضرب جسر جزيرة القرم".ووصل غراهام إلى العاصمة الأوكرانية كييف، يوم أمس الاثنين. وفي وقت سابق، دعا السيناتور الأمريكي الجمهوري، المعروف بموقفه المناهض لروسيا باستمرار، إلى إضافة روسيا إلى "القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب"، كما اقترح خيارات مختلفة لتشديد العقوبات ضد روسيا.وأعلنت وزارة الداخلية الروسية، وضع السناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري، ليندسي غراهام، على قائمة المطلوبين إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20240315/صحفي-روسي-المخابرات-الروسية-على-علم-بمحاولات-قوات-كييف-اختراق-الحدود-قبل-أسبوعين-1087030547.html
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روسيا, العالم
سيناتور أمريكي يطالب الأوكرانيين بالذهاب للخدمة في القوات المسلحة لنظام كييف
طالب السيناتور الأمريكي الجمهوري، ليندسي غراهام، خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية، من المواطنين الأوكرانيين بالانضمام للقوات المسلحة التابعة لنظام كييف، بغض النظر عن سن التعبئة وكذلك بغض النظر عن المساعدة المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال غراهام: "آمل أن يذهب أولئك الذين يصلحون للخدمة في الجيش الأوكراني. لا أستطيع أن أصدق أنه في الـ27 من عمره... عليك أن تخدم، وليس من سن 25 أو 27 عاما".
ووفقا للسيناتور، فإن كييف "تحتاج إلى المزيد من العناصر في صفوفها"، ويجب عليهم الانضمام إلى القوات المسلحة بغض النظر عن المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة، ودعا المشرعين الأوكرانيين إلى الإسراع بتمرير مشروع قانون لتشديد التعبئة.
وأشار غراهام إلى أنه "يأمل أن تحصل أوكرانيا قريبا على منظومة "أتاكمس" حتى تتمكن من ضرب جسر جزيرة القرم".
و نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن غراهام، أنه نصح الأوكرانيين أيضا بـ"خوض الحرب ضد روسيا".
ووصل غراهام إلى العاصمة الأوكرانية كييف، يوم أمس الاثنين. وفي وقت سابق، دعا السيناتور الأمريكي الجمهوري، المعروف بموقفه المناهض لروسيا باستمرار، إلى إضافة روسيا إلى "القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب"، كما اقترح خيارات مختلفة لتشديد العقوبات ضد روسيا.
وفي وقت سابق، أعلن غراهام، خلال لقاء مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن "الروس يموتون نتيجة أنجح إنفاق للمال من قبل السلطات الأمريكية، كجزء من المساعدة لأوكرانيا".
وأعلنت وزارة الداخلية الروسية، وضع السناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري، ليندسي غراهام، على قائمة المطلوبين إلى العدالة.