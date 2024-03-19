https://sputnikarabic.ae/20240319/صحيفة-تتحدث-عن-مدمر-بالكامل-تستخدمه-روسيا-ضد-مواقع-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1087156712.html
صحيفة تتحدث عن "مدمر بالكامل" تستخدمه روسيا ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية
صحيفة تتحدث عن "مدمر بالكامل" تستخدمه روسيا ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية بأن القنابل الروسية لا تترك شيئًا في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلفها. 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T09:52+0000
2024-03-19T09:52+0000
2024-03-19T09:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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ونقلت عن عسكريين أوكرانيين، قولهم: "هذه القنابل تدمر أي موقع بالكامل. وبعد إصابة واحدة منها على الأقل، كل ما يبقى من أي مبنى أو المنشآت هو حفرة".وأشارت إلى أن القنابل الانزلاقية هي العامل الرئيسي في الهجوم الروسي، والتي كثفت روسيا استخدامها في الأشهر الثلاثة الماضية.واشارت، في وقت سابق، صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية اعترفت بأنه ليس لديها أي شيء تقريبًا لمقاومة القنابل الجوية الروسية، حيث أن دفاعاتها الجوية ليست مصممة لمثل هذه الأسلحة، وتقوم الطائرات الروسية بإسقاطها خارج نطاق أنظمة الدفاع الجوي.ضابط فرنسي يكشف عن سلاح روسي لا يمكن للقوات الأوكرانية رؤيتهفي وقت سابق من شهر مارس/آذار الجاري، أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، بقيام القوات الروسية بتوجية ضربة صاروخية بواسطة منظومة "إسكندر"، أدت إلى تدمير نظامين للدفاع الجوي من طراز "باتريوت" أمريكيين في منطقة بوكروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأفادت مجلة "فوربس" الأمريكية بأن شراء منظومات دفاع جوية أمريكية جديدة من طراز "باتريوت" لأوكرانيا لتحل محل تلك التي دمرت في منطقة بوكروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية قد يستغرق شهورا أو حتى سنوات.خبير أوكراني: من المستحيل مقاومة القنابل الانزلاقية الروسية
https://sputnikarabic.ae/20240305/صحيفة-تكشف-عن-مدى-ضعف-أوكرانيا-أمام-روسيا-1086664370.html
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روسيا, العالم
صحيفة تتحدث عن "مدمر بالكامل" تستخدمه روسيا ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية
أفادت صحيفة أمريكية بأن القنابل الروسية لا تترك شيئًا في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلفها.
ونقلت عن عسكريين أوكرانيين، قولهم: "هذه القنابل تدمر أي موقع بالكامل. وبعد إصابة واحدة منها على الأقل، كل ما يبقى من أي مبنى أو المنشآت هو حفرة".
ووصف جندي أوكراني القتال بأنه "مريع للغاية"، وأضاف أن القوات الأوكرانية في المنطقة لا يمكنها المضي قدمًا.
وأشارت إلى أن القنابل الانزلاقية هي العامل الرئيسي في الهجوم الروسي، والتي كثفت روسيا استخدامها في الأشهر الثلاثة الماضية.
ووفقا لصحيفة " businessinsider"، فإن الملاجئ الأوكرانية لا توفر أي حماية ضد هذا النوع من الأسلحة.
واشارت، في وقت سابق، صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية اعترفت بأنه ليس لديها أي شيء تقريبًا لمقاومة القنابل الجوية الروسية، حيث أن دفاعاتها الجوية ليست مصممة لمثل هذه الأسلحة، وتقوم الطائرات الروسية بإسقاطها خارج نطاق أنظمة الدفاع الجوي.
في وقت سابق من شهر مارس/آذار الجاري، أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، بقيام القوات الروسية بتوجية ضربة صاروخية بواسطة منظومة "إسكندر"، أدت إلى تدمير نظامين للدفاع الجوي من طراز "باتريوت" أمريكيين في منطقة بوكروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
يستخدم الطيران الروسي قنابل جوية مجهزة بوحدات التخطيط والتصحيح الشاملة (UMPC) في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وتمكنت الطائرات المقاتلة من ضرب المناطق المحصنة دون التعرض لنيران أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.
وأفادت مجلة "فوربس" الأمريكية بأن شراء منظومات دفاع جوية أمريكية جديدة من طراز "باتريوت" لأوكرانيا لتحل محل تلك التي دمرت في منطقة بوكروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية قد يستغرق شهورا أو حتى سنوات.