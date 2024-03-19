https://sputnikarabic.ae/20240319/ضربة-روسية-تفتك-بنقطة-تمركز-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1087165382.html
ضربة روسية تفتك بنقطة تمركز مؤقتة للقوات الأوكرانية... فيديو
ضربة روسية تفتك بنقطة تمركز مؤقتة للقوات الأوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد للحظة شن القوات الروسية، ضربة، باستخدام قنابل جوية، على نقطة تمركز مؤقتة لمجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة... 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T12:04+0000
2024-03-19T12:04+0000
2024-03-19T12:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081424941_29:0:1252:688_1920x0_80_0_0_37d5541e075f9fafe546d7d537f990a9.jpg
وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير نقطة تمركز مؤقتة لمجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات الأوكرانية في قرية ريجيفكا في مقاطعة سومي، ونفذت الضربة باستخدام قنابل جوية مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح شاملة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081424941_182:0:1099:688_1920x0_80_0_0_fd978ce4cb8024dd186142b7332fc378.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ضربة روسية تفتك بنقطة تمركز مؤقتة للقوات الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد للحظة شن القوات الروسية، ضربة، باستخدام قنابل جوية، على نقطة تمركز مؤقتة لمجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في قرية ريجيفكا في مقاطعة سومي.
وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير نقطة تمركز مؤقتة لمجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات الأوكرانية في قرية ريجيفكا في مقاطعة سومي، ونفذت الضربة باستخدام قنابل جوية مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح شاملة".
وأشارت الدفاع إلى أنه تم تدمير وتحييد القوة البشرية والعتاد لقوات الدفاع والأمن التابعة للتشكيلات الأوكرانية في المنطقة الحدودية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.