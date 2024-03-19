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Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240319/ضربة-روسية-تفتك-بنقطة-تمركز-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1087165382.html
ضربة روسية تفتك بنقطة تمركز مؤقتة للقوات الأوكرانية... فيديو
ضربة روسية تفتك بنقطة تمركز مؤقتة للقوات الأوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد للحظة شن القوات الروسية، ضربة، باستخدام قنابل جوية، على نقطة تمركز مؤقتة لمجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة... 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T12:04+0000
2024-03-19T12:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير نقطة تمركز مؤقتة لمجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات الأوكرانية في قرية ريجيفكا في مقاطعة سومي، ونفذت الضربة باستخدام قنابل جوية مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح شاملة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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ضربة روسية تفتك بنقطة تمركز مؤقتة للقوات الأوكرانية... فيديو

12:04 GMT 19.03.2024
© وزارة الدفاع الروسيةالقوات الروسية تدمرمستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية
القوات الروسية تدمرمستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
© وزارة الدفاع الروسية
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد للحظة شن القوات الروسية، ضربة، باستخدام قنابل جوية، على نقطة تمركز مؤقتة لمجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في قرية ريجيفكا في مقاطعة سومي.
وقالت الدفاع الروسية: "تم تدمير نقطة تمركز مؤقتة لمجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للقوات الأوكرانية في قرية ريجيفكا في مقاطعة سومي، ونفذت الضربة باستخدام قنابل جوية مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح شاملة".

وأشارت الدفاع إلى أنه تم تدمير وتحييد القوة البشرية والعتاد لقوات الدفاع والأمن التابعة للتشكيلات الأوكرانية في المنطقة الحدودية.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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