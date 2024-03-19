https://sputnikarabic.ae/20240319/كرة-القدم-تعانق-ملاعب-غوطة-دمشق-الشرقية-مجددا-بعد-اعتكاف-13-عاما-فيديو-وصور-1087141744.html

كرة القدم تعانق ملاعب غوطة دمشق الشرقية مجددا بعد اعتكاف 13 عاما.. فيديو وصور

كرة القدم تعانق ملاعب غوطة دمشق الشرقية مجددا بعد اعتكاف 13 عاما.. فيديو وصور

سبوتنيك عربي

يشعر الكابتن رائد كردي بأثقال العمر في قدميه، وهو يدفع أمامه "كرة القدم"، بعدما انقطع عن رياضته المفضلة هذه لنحو ثلاثة عشر عاما مضت. 19.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-19T01:59+0000

2024-03-19T01:59+0000

2024-03-19T01:59+0000

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اللاعب السابق في (منتخب مدينة دوما)، هجرت قدماه -مرغمة- بساط الملعب البلدي لمدينته في مثل هذه الأيام من العام 2012، حين سيطرت المجموعات الإرهابية المسلحة على مسقط رأسه في الغوطة الشرقية للعاصمة السورية دمشق.اليوم، أخذ الكابتن كردي مع أقرانه الرياضيين ممن يتحدرون من بلدات وقرى الغوطة الشرقية لدمشق، عهدا بإعادة الرياضة إلى مواطنيهم، وإعادتهم إليها، عبر سلسلة من المباريات الودية التي يقيمونها في ملاعب زراعية ارتجالية صغيرة، بهدف اجتذاب الأجيال الجديدة التي شبّت في عصر الإرهاب.ليس الأمر بالسهل، فبالرغم من أن مباراة بكرة القدم أو سباقا للجري أمرا اعتياديا في أمكنة أخرى، إلا أن جيلا كاملا شب في (الغوطة الشرقية) لدمشق تحت هيمنة فكر ظلامي ينظر شزرا لكل من قد يفكر بالمشاركة في مثل هذه الأنشطة، وقد يعرضه للتصنيف كمخلوق مارق.يقول الكاتبن كردي لـ "سبوتنيك" عقب مشاركته في مباراة لكرة القدم ضمن ملعب صغير في (دوما): "هذه أول مشاركة لي ولقدامى لاعبي منتخب المدينة، بعد مرور سنوات طويلة من الحرب، وبعد تحريرها من الإرهاب".رغم صغر الملعب، فقد نال الإرهاق من الكابتن كردي ورفاقه من اللاعبين القدامى، لم يستهجن الرياضي العتيق الأمر، بل عده أمرا طبيعيا لرجال قضوا عقدا ونيف دون ممارسة رياضتهم.منشآت مدمرةلطالما عولت التنظيمات الإرهابية على الغوطة الشرقية عموما، وعلى مدينتي (دوما وحرستا) بشكل خاص، لزجهما كرأس حربة في سعيها لاجتياح العاصمة السورية، وتحت هذا الهدف ارتكبت فيهما تلك التنظيمات ما ارتكبته، بما في ذلك تدمير منشآتهما الرياضية.بعض المنشآت التي كانت يوما ما صروحا يؤم إليها الرياضيون من كل مدن وبلدات الغوطة الشرقية، أضحت اليوم مجرد هياكل مهجورة تخفي أسفلها أنفاقا ضخمة حفرتها تلك التنظيمات لنقل مدرعاتها بعيدا عن الرصد، فيما قامت بتحويل آخرى إلى مقرات عسكرية محصنة لمسلحيها، ناهيك عن سلسلة التعديات المتنوعة التي طالت حرم المنشآت الصغيرة التي هجرها لاعبوها.وقبل أقل من 6 سنوات، تمكن الجيش العربي السوري وبدعم روسي، من تحرير مدينة دوما، كآخر معاقل التنظيمات الإرهابية التي انسحبت إليها من عمق الغوطة الشرقية.يضيف جمعة: "الغوطة الشرقية عادت لتنبض بالحياة والرياضيين، بعد غياب طويل خلال سنوات الحرب والإرهاب".تأهيل مرتقباليوم، يقف الدمار الذي لحق بتلك المنشآت سدا منيعا أمام عودة الأنشطة الرياضية إلى بلدات الغوطة الشرقية، جراء خروج المدن الرياضية والملاعب والمراكز التدريبيبة عن الخدمة.يقول عضو مجلس محافظة ريف دمشق، قاسم بعيون، لـ "سبوتنيك": "بدأنا عملية إعادة ترميم المدينة الرياضية في مدينة (دوما)".وأكد بعيون: "سيتم تأمين الآليات والكوادر من قبل مجلس المدينة وما أمكن من مواد البناء بالتعاون من المنظمات الأهلية غير الحكومية والمجتمع المحلي، ليكون العمل ضمن فريق يسهم في تسريع إعادة تأهيل مدينة دوما الرياضية، بما يعود بالفائدة على الجميع".مسابح وصالات للألعاب القتاليةقبل الحرب، كانت (مدينة دوما الرياضية) تستقطب اللاعبين من جميع أرجاء محافظة ريف دمشق نظرا لتجهيزها العالي ولعصرية صالاتها، وما تضمه من ملاعب لكرة القدم والسلة واليد والمسابح وغيرها من مستلزمات الفنون الرياضية المتنوعة".يؤكد عضو مجلس مدينة (دوما)، "ضرورة الإسراع بإعادة تأهيل المدينة الرياضية منعا لتزايد التعديات على حرمها"، مشيرا إلى أن "الأيام القادمة ستشهد انطلاق العمل لإعادة مسابحها إلى كما كانت عليه قبل الحرب، إضافة لإعادة تأهيل الصالات المخصصة للألعاب القتالية: الكاراتيه والتكواندو والمصارعة الحرة والملاكمة.استعادة الجيل الجديد"أصبح لدينا أطفال كبروا في مرحلة الإرهاب التي مرت بها المدينة"، يقول بعيون، مضيفا: "علينا أن نعزز توجهاتهم الرياضي في هذه المرحلة الحرجة من حياتهم، الأمر الذي يفرض الإسراع بإعادة تأهيل المنشآت بما يتيح استقطابهم لإعاد بناء الهيكل الاجتماعي الرياضي في الغوطة الشرقية".وختم بعيون: "عبر العودة للحياة الطبيعية في مدينتهم يوجه الأهالي رسالة بأن دوما بلد الخير والعطاء وان المستقبل سيكون أفضل".حرستا تستعيد أنشتطتهاتتداخل أراضي مدينتي (حرستا ودوما) على التخوم الشرقية للحدود الإدارية للعاصمة دمشق، ورغم العلاقات الاجتماعية المتشابكة بينهما، إلا أن حرستا التي بقيت أقل فوضى خلال سنوات الحرب، لم تسلم منشآتها الرياضية من التدمير والحفر وتحويلها لمقرات عسكرية للإرهابيين.عضو إدارة نادي (مدينة حرستا) الرياضي، عبد الهادي جمعة، قال لـ "سبوتنيك": "لم تقتصر اعتداءات الإرهابيين على الرياضيين، بل طالت البنى التحتية الرياضية"، مشيرا إلى أنهم: دمروا المنشآت الرياضية، وجعلوا منها منطلقا لعملياتهم ومقرات لعسكرية لمسلحيهم".وأشار جمعة إلى أن "الإرهابيين خربوا الملاعب الرياضية والمنشآت وكل ما يخص الرياضة في المدينة"، مستدركا قوله: "لكن الحمد لله، نحن في حرستا بدأنا استعادة الأنشطة الرياضية رغم الدمار الذي طال المنشآت الرياضية".وأعرب جمعة عن تفاؤله بالأعمال الجارية لإعادة تأهيل المدينة الرياضية في مدينة "دوما" المحاذية لحرستا، مؤكدا: "أهمية هذه الخطوة التي ستنعكس على مجمل الأنشطة الرياضية في محافظة ريف دمشق عموما، وفي الغوطة الشرقية على وجه الخصوص".وختم عضو إدارة نادي حرستا بالقول: الغوطة الشرقية عادت لتنبض بالحياة وتغض بالرياضيين، بعد غياب طويل خلال سنوات الإرهاب".الغوطة.. آمال رياضيةعلى مدى تاريخها، لطالما كانت الغوطة الشرقية مسقط رأس العديد من الأبطال الرياضيين الذين توجهوا في مسابقات عالمية عدة.ومع تخفف الذاكرة من أحمال الخوف والإحجام اللذين غرستهما المجموعات الإرهابية في نفوسهم خلال سني سيطرتها، بدأ سكان الغوطة الشرقية للعاصمة السورية دمشق، تلمس مسارات حياتهم الطبيعية بما في ذلك الأنشطة المجتمعية التي هجرت هذه المنطقة اللصيقة بأحياء مدينة دمشق.ترنو الآمال اليوم، إلى عودة مدن وبلدات هذه المنطقة إلى سابق عهدها الرياضي، هذه الأمنيات المشروعة تستمد ثقتها من طيبة هذه المنطقة التي لطالما كانت خاصرة دمشق، وشريانها.

https://sputnikarabic.ae/20240319/الدفاع-السورية-تعلن-التصدي-لعداون-إسرائيلي-على-عدد-من-النقاط-العسكرية-بريف-دمشق-1087139153.html

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