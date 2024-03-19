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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240319/منظومة-بوك-إم-1-الروسية-تسقط-مروحية-هجومية-أوكرانية-فيديو-1087152184.html
منظومة "بوك-إم 1" الروسية تسقط مروحية هجومية أوكرانية... فيديو
منظومة "بوك-إم 1" الروسية تسقط مروحية هجومية أوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
صرح قائد كتيبة الدفاع الجوي بأن طاقم نظام "بوك-إم1" التابع لقوات مجموعة "الجنوب"، أسقط مروحية هجومية أوكرانية في اتجاه أرتيوموفسك. 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T08:32+0000
2024-03-19T08:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "لقد أعطونا تعليمات من مركز القيادة للكشف عن طائرة معادية. وكان ارتفاعها نحو 500-600 متر... رصدناها بهدوء، ورافقناها لمسافة نحو 10 كيلومترات، كنا نعرف أنها قادمة نحونا - وبمجرد دخولها منطقة الإصابة، تم تدميرها".ووفقا له، تم تدمير المروحية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على مسافة نحو 7-8 كيلومترات من خط التماس القتالي. كانت عملية البحث عن هذا الهدف مستمرة لفترة طويلة، وقد تعرضت لكمين.وأضاف: "وفقًا لمعلوماتنا، كانت تحلق باستخدام أسلحة، لذا، على الأرجح، كانت مروحية هجومية، لقد قمنا بالبحث عن هذا الهدف لفترة طويلة. تم نشر وسائل المراقبة والإنذار على حد سواء. إلا أنه، في النهاية، تمكنا من تنفيذ المهمة وتمكنا من إصابة الهدف".تم تصميم نظام الصواريخ "بوك-إم1" لتدمير الأهداف الجوية التي تحلق بسرعة تصل إلى 800 متر في الثانية، على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة، على مدى يصل إلى 30 ألف متر.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.منظومة "تورنادو-غي" الصاروخية تدمر مخابئ تابعة لنظام كييف على محور كوبيانسك... فيديو
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رصد عسكري
رصد عسكري

منظومة "بوك-إم 1" الروسية تسقط مروحية هجومية أوكرانية... فيديو

08:32 GMT 19.03.2024
© Sputnik . Evgeniy Bijatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة صواريخ "بوك-إم2أ" المضادة للأهداف الجوية
منظومة صواريخ بوك-إم2أ المضادة للأهداف الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
© Sputnik . Evgeniy Bijatov
/
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صرح قائد كتيبة الدفاع الجوي بأن طاقم نظام "بوك-إم1" التابع لقوات مجموعة "الجنوب"، أسقط مروحية هجومية أوكرانية في اتجاه أرتيوموفسك.
وقال لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "لقد أعطونا تعليمات من مركز القيادة للكشف عن طائرة معادية. وكان ارتفاعها نحو 500-600 متر... رصدناها بهدوء، ورافقناها لمسافة نحو 10 كيلومترات، كنا نعرف أنها قادمة نحونا - وبمجرد دخولها منطقة الإصابة، تم تدميرها".
ووفقا له، تم تدمير المروحية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على مسافة نحو 7-8 كيلومترات من خط التماس القتالي. كانت عملية البحث عن هذا الهدف مستمرة لفترة طويلة، وقد تعرضت لكمين.
وأضاف: "وفقًا لمعلوماتنا، كانت تحلق باستخدام أسلحة، لذا، على الأرجح، كانت مروحية هجومية، لقد قمنا بالبحث عن هذا الهدف لفترة طويلة. تم نشر وسائل المراقبة والإنذار على حد سواء. إلا أنه، في النهاية، تمكنا من تنفيذ المهمة وتمكنا من إصابة الهدف".
تم تصميم نظام الصواريخ "بوك-إم1" لتدمير الأهداف الجوية التي تحلق بسرعة تصل إلى 800 متر في الثانية، على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة، على مدى يصل إلى 30 ألف متر.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
منظومة "تورنادو-غي" الصاروخية تدمر مخابئ تابعة لنظام كييف على محور كوبيانسك... فيديو
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