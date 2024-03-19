https://sputnikarabic.ae/20240319/ميقاتي-نحن-على-ثقة-بأن-الهدنة-التي-يجري-العمل-عليها-في-غزة-ستشمل-أيضا-دول-المنطقة-1087157231.html

ميقاتي: نحن على ثقة بأن الهدنة التي يجري العمل عليها في غزة ستشمل أيضا دول المنطقة

ميقاتي: نحن على ثقة بأن الهدنة التي يجري العمل عليها في غزة ستشمل أيضا دول المنطقة

سبوتنيك عربي

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، "مواصلة العمل من أجل الوصول إلى اتفاق هدنة ووقف حرب التدمير والإبادة وعودة أبناء الجنوب... 19.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-19T10:37+0000

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وقال ميقاتي، في جلسة مجلس الوزراء اللبناني: "إننا على ثقة بأن الهدنة التي يجري العمل عليها في غزة، ورغم نبرة التهديدات العالية التي تطلقها إسرائيل، ستشمل دول المنطقة ونشهد استقرارا طويل الأمد".وأضاف: "انشغالاتنا الداخلية، لا تنسينا أهوال الحرب على غزة والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وسقوط الشهداء وتدمير البلدات والمنازل وحرق المحاصيل وتهجير الأهالي، وسنظل نعمل للاتفاق على هدنة وإيقاف حرب التدمير والإبادة وعودة أبناء الجنوب إلى بلداتهم وقراهم رغم كل ما يحصل".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل و74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240305/-نائب-الأمين-العام-لـحزب-الله-الهدنة-في-غزة-ستقابل-بهدنة-في-جنوب-لبنان--1086701082.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي