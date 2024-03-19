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نتنياهو: لا خيار لدينا سوى العملية العسكرية في رفح
نتنياهو: لا خيار لدينا سوى العملية العسكرية في رفح
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من إسرائيل عدم تنفيذ عملية عسكرية في رفح"، مؤكدًا أنه لا خيار... 19.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-19T13:20+0000
2024-03-19T13:20+0000
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واتهم نتنياهو، في لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست، "عناصر في إسرائيل بأنها تتعاون مع الأمريكيين ضد الحكومة، وبالتالي منع الدخول إلى رفح والانتصار على حماس".وأضاف: "لكن ليس لدينا خيار آخر... الهجمات الأمريكية تستهدفني لأنني أمنع قيام دولة فلسطينية"، متابعًا: "إذا كنت سأتحدث عن دولتين لشعبين وتوقفت عن الهجوم في رفح، سأكون على علاقة ممتازة مع الأمريكيين".وكشف أن "إسرائيل تعمل على إنشاء معبر حدودي جديد في المثلث الحدودي في كرم أبو سالم ليحل محل معبر رفح، وستكون لإسرائيل السيطرة عليه، بالإضافة إلى أنه يجب على إسرائيل السيطرة أيضًا على محور فيلادلفيا، رافضًا مقترحات جلب السلطة الفلسطينية إلى غزة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل ونحو 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240319/الخارجية-الفلسطينية-إسرائيل-بدأت-تدمير-رفح-ولم-تنتظر-إذنا-من-أحد-1087151761.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم

نتنياهو: لا خيار لدينا سوى العملية العسكرية في رفح

13:20 GMT 19.03.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenbergرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من إسرائيل عدم تنفيذ عملية عسكرية في رفح"، مؤكدًا أنه لا خيار لدى إسرائيل سوى العملية في رفح.
واتهم نتنياهو، في لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست، "عناصر في إسرائيل بأنها تتعاون مع الأمريكيين ضد الحكومة، وبالتالي منع الدخول إلى رفح والانتصار على حماس".
وأضاف: "لكن ليس لدينا خيار آخر... الهجمات الأمريكية تستهدفني لأنني أمنع قيام دولة فلسطينية"، متابعًا: "إذا كنت سأتحدث عن دولتين لشعبين وتوقفت عن الهجوم في رفح، سأكون على علاقة ممتازة مع الأمريكيين".
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وكشف أن "إسرائيل تعمل على إنشاء معبر حدودي جديد في المثلث الحدودي في كرم أبو سالم ليحل محل معبر رفح، وستكون لإسرائيل السيطرة عليه، بالإضافة إلى أنه يجب على إسرائيل السيطرة أيضًا على محور فيلادلفيا، رافضًا مقترحات جلب السلطة الفلسطينية إلى غزة.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل ونحو 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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