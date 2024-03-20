https://sputnikarabic.ae/20240320/أونروا-المجاعة-وشيكة-في-غزة-وأكثر-من-مليون-فلسطيني-يواجهون-مستويات-كارثية--1087198467.html

أونروا: المجاعة وشيكة في غزة وأكثر من مليون فلسطيني يواجهون مستويات كارثية

أونروا: المجاعة وشيكة في غزة وأكثر من مليون فلسطيني يواجهون مستويات كارثية

سبوتنيك عربي

أكدت وكالة "أونروا"، اليوم الأربعاء، أن "المجاعة وشيكة في غزة"، مشيرةً إلى تشغيل 8 مراكز صحية من أصل 24 مركزا في القطاع. 20.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-20T10:43+0000

2024-03-20T10:43+0000

2024-03-20T10:43+0000

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وقالت الوكالة، في بيان لها، إن "ما يصل إلى 1.1 مليون شخص يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي"، مشيرةً إلى أن "معدل 159 شاحنة مساعدات تعبر يوميا إلى القطاع حتى الآن في شهر مارس، وهذا أقل بكثير من الاحتياجات".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240320/الخارجية-الفلسطينية-ندين-تفاخر-نتنياهو-بتوفير-كل-مقومات-تهجير-سكان-قطاع-غزة-1087192613.html

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