https://sputnikarabic.ae/20240320/إعلام-الصراع-في-أوكرانيا-يقترب-من-نقطة-تحول-1087198103.html

إعلام: الصراع في أوكرانيا يقترب من نقطة تحول

إعلام: الصراع في أوكرانيا يقترب من نقطة تحول

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة غربية أن الصراع العسكري في أوكرانيا يقترب من "نقطة تحول" خطيرة ويتكيف الجيش الروسي بنجاح مع الوقائع الجديدة. 20.03.2024, سبوتنيك عربي

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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لقد تبنى الجيش الروسي استراتيجية جديدة، فهو ينفذ هجمات صغيرة على عدة قطاعات من الجبهة في وقت واحد. إن مثل هذه الهجمات تستنزف القوات المسلحة الأوكرانية، التي تعاني بالفعل من عدد من المشاكل.وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الأوكراني، مثل حلفائه، يجب عليه بالضرورة تغيير الإستراتيجية والتكتيكات، لأن الوضع الذي يتطور في أوكرانيا مثير للقلق للغاية بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية.وأضافت صحيفة "لو فيغارو" أن ذخيرة الأوكرانيين نفدت، ولا يقوم حلفاء الناتو بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بما يكفي من القذائف، وهو ما ينعكس في ساحة المعركة. تستطيع القوات المسلحة الروسية التفوق على الأوكرانيين كل يوم، وهذا هو أحد الأسباب التي جعلت الجيش الروسي قادرًا في الأسابيع والأشهر الأخيرة على تحقيق تقدم ملحوظ على الجبهة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240320/القوات-الروسية-تدمر-مدافع-أوكرانية-في-مناطق-حدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1087190977.html

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رصد عسكري