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Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240320/إعلام-الصراع-في-أوكرانيا-يقترب-من-نقطة-تحول-1087198103.html
إعلام: الصراع في أوكرانيا يقترب من نقطة تحول
إعلام: الصراع في أوكرانيا يقترب من نقطة تحول
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة غربية أن الصراع العسكري في أوكرانيا يقترب من "نقطة تحول" خطيرة ويتكيف الجيش الروسي بنجاح مع الوقائع الجديدة. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T10:12+0000
2024-03-20T10:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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لقد تبنى الجيش الروسي استراتيجية جديدة، فهو ينفذ هجمات صغيرة على عدة قطاعات من الجبهة في وقت واحد. إن مثل هذه الهجمات تستنزف القوات المسلحة الأوكرانية، التي تعاني بالفعل من عدد من المشاكل.وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الأوكراني، مثل حلفائه، يجب عليه بالضرورة تغيير الإستراتيجية والتكتيكات، لأن الوضع الذي يتطور في أوكرانيا مثير للقلق للغاية بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية.وأضافت صحيفة "لو فيغارو" أن ذخيرة الأوكرانيين نفدت، ولا يقوم حلفاء الناتو بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بما يكفي من القذائف، وهو ما ينعكس في ساحة المعركة. تستطيع القوات المسلحة الروسية التفوق على الأوكرانيين كل يوم، وهذا هو أحد الأسباب التي جعلت الجيش الروسي قادرًا في الأسابيع والأشهر الأخيرة على تحقيق تقدم ملحوظ على الجبهة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240320/القوات-الروسية-تدمر-مدافع-أوكرانية-في-مناطق-حدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1087190977.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

إعلام: الصراع في أوكرانيا يقترب من نقطة تحول

10:12 GMT 20.03.2024 (تم التحديث: 10:13 GMT 20.03.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية "فيغا" يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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ذكرت صحيفة غربية أن الصراع العسكري في أوكرانيا يقترب من "نقطة تحول" خطيرة ويتكيف الجيش الروسي بنجاح مع الوقائع الجديدة.
لقد تبنى الجيش الروسي استراتيجية جديدة، فهو ينفذ هجمات صغيرة على عدة قطاعات من الجبهة في وقت واحد. إن مثل هذه الهجمات تستنزف القوات المسلحة الأوكرانية، التي تعاني بالفعل من عدد من المشاكل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الأوكراني، مثل حلفائه، يجب عليه بالضرورة تغيير الإستراتيجية والتكتيكات، لأن الوضع الذي يتطور في أوكرانيا مثير للقلق للغاية بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية.
جندي يطلق النار من مدفع رشاش ثقيل خلال تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مدافع أوكرانية في مناطق حدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
07:17 GMT
وأضافت صحيفة "لو فيغارو" أن ذخيرة الأوكرانيين نفدت، ولا يقوم حلفاء الناتو بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بما يكفي من القذائف، وهو ما ينعكس في ساحة المعركة. تستطيع القوات المسلحة الروسية التفوق على الأوكرانيين كل يوم، وهذا هو أحد الأسباب التي جعلت الجيش الروسي قادرًا في الأسابيع والأشهر الأخيرة على تحقيق تقدم ملحوظ على الجبهة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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