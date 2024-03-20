https://sputnikarabic.ae/20240320/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قتل-90-مسلحا-واعتقال-نحو-300-خلال-اقتحام-مستشفى-الشفاء-في-غزة-1087192185.html

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 90 مسلحا واعتقال نحو 300 خلال اقتحام مستشفى الشفاء في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 90 مسلحا واعتقال نحو 300 خلال اقتحام مستشفى الشفاء في غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "القضاء على نحو 90 إرهابيا واعتقال نحو 300 تم نقل 160 منهم للتحقيق في إسرائيل خلال العملية في مستشفى الشفاء في قطاع... 20.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-20T08:42+0000

2024-03-20T08:42+0000

2024-03-20T08:42+0000

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وزعم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، "العثور على أسلحة داخل مجمع الشفاء"، مشيرًا إلى أن "طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت جباليا، وقتلت ستة إرهابيين".وفي خان يونس، قال بيان الجيش، إن "الفرقة 98 تواصل القتال هناك وقضت على إرهابيين اثنين، وهاجمت مباني عسكرية في منطقة الكرارة"، لافتًا إلى أن "طائرة تابعة للقوات الجوية تعرضت لهجوم من قبل إرهابي كان يقوم بتحميل الأسلحة".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل ونحو 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240320/أمريكا-تكشف-عن-اقتراح-بديلا-عن-اقتحام-رفح-ما-علاقة-مصر-1087189922.html

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