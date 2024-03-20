الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 90 مسلحا واعتقال نحو 300 خلال اقتحام مستشفى الشفاء في غزة
© AFP 2023 / Ahikam Seriجندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023.
© AFP 2023 / Ahikam Seri
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "القضاء على نحو 90 إرهابيا واعتقال نحو 300 تم نقل 160 منهم للتحقيق في إسرائيل خلال العملية في مستشفى الشفاء في قطاع غزة".
وزعم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، "العثور على أسلحة داخل مجمع الشفاء"، مشيرًا إلى أن "طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت جباليا، وقتلت ستة إرهابيين".
כוחות צה״ל ושב״כ נלחמים במרחב בית החולים שיפאא׳. כוחות שייטת 13 וצוות הקרב של חטיבה 401 בהובלת אוגדה 162, חיסלו ביממה האחרונה מחבלים ואיתרו אמצעי לחימה, תוך הימנעות מפגיעה באזרחים, חולים, צוותים רפואיים וציוד רפואי במרחב בית החולים>> pic.twitter.com/rCPvvxMXIH— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 20, 2024
وفي خان يونس، قال بيان الجيش، إن "الفرقة 98 تواصل القتال هناك وقضت على إرهابيين اثنين، وهاجمت مباني عسكرية في منطقة الكرارة"، لافتًا إلى أن "طائرة تابعة للقوات الجوية تعرضت لهجوم من قبل إرهابي كان يقوم بتحميل الأسلحة".
בג׳באליה כלי טיס של חיל האוויר תקף וחיסל שישה מחבלים, זאת בהכוונה של חטיבת האש 215.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 20, 2024
אוגדה 98 ממשיכה להילחם בחאן יונס. לוחמי צוות הקרב החטיבתי 7 חיסלו שני מחבלים ותקפו מבנים צבאיים באל קרארה שבחאן יונס. כלי טיס של חיל האוויר תקף מחבל שהעמיס אמצעי לחימה
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل ونحو 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.