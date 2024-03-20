https://sputnikarabic.ae/20240320/القوات-الروسية-تدمر-مدافع-أوكرانية-في-مناطق-حدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1087190977.html
القوات الروسية تدمر مدافع أوكرانية في مناطق حدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
القوات الروسية تدمر مدافع أوكرانية في مناطق حدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أطقم قذائف الهاون عيار 120 ملم من مجموعة "الغرب" الروسية أصابت أطقم مدفعية أوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T07:17+0000
2024-03-20T07:17+0000
2024-03-20T07:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/11/1085087198_0:0:3184:1791_1920x0_80_0_0_9c033131ba5cd8a9209838606d4bf3ad.jpg
وجاء في البيان أن "أطقم قذائف هاون عيار 120 ملم من قوات مجموعة "الغرب" دمرت أطقم مدفعية وقذائف هاون تابعة لتشكيلات إرهابية أوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك".تحركت أطقم الهاون سرا إلى خط إطلاق النار بالقرب من خط الاتصال القتالي وضربت الأهداف.يتم تلقي إحداثيات الأهداف لتدميرها من قوات الاستطلاع، ويتم إجراء تعديلات على النيران باستخدام طائرات مسيرة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240319/القوات-الروسية-تخدع-جافيلين-باستخدام-دلو-وصمغ-1087156491.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تدمر مدافع أوكرانية في مناطق حدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
07:17 GMT 20.03.2024 (تم التحديث: 07:23 GMT 20.03.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أطقم قذائف الهاون عيار 120 ملم من مجموعة "الغرب" الروسية أصابت أطقم مدفعية أوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك.
وجاء في البيان أن "أطقم قذائف هاون عيار 120 ملم من قوات مجموعة "الغرب" دمرت أطقم مدفعية وقذائف هاون تابعة لتشكيلات إرهابية أوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك".
تحركت أطقم الهاون سرا إلى خط إطلاق النار بالقرب من خط الاتصال القتالي وضربت الأهداف.
يتم تلقي إحداثيات الأهداف لتدميرها من قوات الاستطلاع، ويتم إجراء تعديلات على النيران باستخدام طائرات مسيرة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.