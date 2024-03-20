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Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240320/القوات-الروسية-تدمر-مدافع-أوكرانية-في-مناطق-حدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1087190977.html
القوات الروسية تدمر مدافع أوكرانية في مناطق حدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
القوات الروسية تدمر مدافع أوكرانية في مناطق حدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أطقم قذائف الهاون عيار 120 ملم من مجموعة "الغرب" الروسية أصابت أطقم مدفعية أوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T07:17+0000
2024-03-20T07:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في البيان أن "أطقم قذائف هاون عيار 120 ملم من قوات مجموعة "الغرب" دمرت أطقم مدفعية وقذائف هاون تابعة لتشكيلات إرهابية أوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك".تحركت أطقم الهاون سرا إلى خط إطلاق النار بالقرب من خط الاتصال القتالي وضربت الأهداف.يتم تلقي إحداثيات الأهداف لتدميرها من قوات الاستطلاع، ويتم إجراء تعديلات على النيران باستخدام طائرات مسيرة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240319/القوات-الروسية-تخدع-جافيلين-باستخدام-دلو-وصمغ-1087156491.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تدمر مدافع أوكرانية في مناطق حدودية لمقاطعة كورسك... فيديو

07:17 GMT 20.03.2024 (تم التحديث: 07:23 GMT 20.03.2024)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورجندي يطلق النار من مدفع رشاش ثقيل خلال تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي.
جندي يطلق النار من مدفع رشاش ثقيل خلال تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أطقم قذائف الهاون عيار 120 ملم من مجموعة "الغرب" الروسية أصابت أطقم مدفعية أوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك.
وجاء في البيان أن "أطقم قذائف هاون عيار 120 ملم من قوات مجموعة "الغرب" دمرت أطقم مدفعية وقذائف هاون تابعة لتشكيلات إرهابية أوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك".
منظومة صواريخ جافلين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تخدع "جافيلين" باستخدام دلو وصمغ
أمس, 09:42 GMT
تحركت أطقم الهاون سرا إلى خط إطلاق النار بالقرب من خط الاتصال القتالي وضربت الأهداف.
يتم تلقي إحداثيات الأهداف لتدميرها من قوات الاستطلاع، ويتم إجراء تعديلات على النيران باستخدام طائرات مسيرة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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