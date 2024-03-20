https://sputnikarabic.ae/20240320/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تحصل-على-مدافع-هاوتزر-تم-تطويرها-في-أواخر-الثلاثينيات-1087201182.html

القوات المسلحة الأوكرانية تحصل على مدافع هاوتزر تم تطويرها في أواخر الثلاثينيات

القوات المسلحة الأوكرانية تحصل على مدافع هاوتزر تم تطويرها في أواخر الثلاثينيات

سبوتنيك عربي

يجب أن تتلقى وحدات المدفعية التابعة لنظام كييف سبعين وحدة من مدافع الهاوتزر "إم114أ1" عيار 155 ملم. 20.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-20T12:04+0000

2024-03-20T12:04+0000

2024-03-20T12:04+0000

رصد عسكري

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ومن المقرر أن تتم عمليات التسليم عبر جمهورية التشيك، التي أصبحت الآن مركزًا لتزويد التشكيلات الأوكرانية بالأسلحة والمعدات العسكرية. وفي البلد نفسه، يتم إصلاح الكثير مما تضرر على خط التماس القتالي، حسبما ذكرت صحيفة "روسكويه أوروجيه".ومن المعروف أن هذه الأسلحة تم تطويرها في أواخر الثلاثينيات وتم تزويدها في البداية للقوات تحت اسم "إم1". و بعد الحرب العالمية الثانية، تم إجراء التحديث، وبدأ يطلق على مدفع الهاوتزر اسم "إم114".استخدم الأمريكيون نظام المدفعية هذا بنشاط خلال الصراعات في كوريا وفيتنام. وكان في الخدمة مع ما يقرب من أربعين دولة. وتعتبر حاليا عفا عليها الزمن.الوزن في موقع القتال - 5600 كغ. أقصى مدى لإطلاق النار هو 14600 م، وتبلغ كتلة المقذوف الشديد الانفجار 44 كغ تقريبًا. سرعتها الأولية هي 564 م/ث. معدل إطلاق النار - طلقتين في الدقيقة. الطاقم - 11 شخصا.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240320/شويغو-القوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-فادحة-وحالات-الفرار-منها-في-ازدياد-1087200953.html

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