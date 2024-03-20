https://sputnikarabic.ae/20240320/المرصد-الأورومتوسطي-يدعو-المجتمع-الدولي-للتدخل-الفوري-لوقف-المذبحة-الإسرائيلية-في-مستشفى-الشفاء-1087200639.html
المرصد الأورومتوسطي يدعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف المذبحة الإسرائيلية في مستشفى الشفاء
المرصد الأورومتوسطي يدعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف المذبحة الإسرائيلية في مستشفى الشفاء
سبوتنيك عربي
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، "المجتمع الدولي للتدخل فورا لوقف المذبحة الإسرائيلية في مستشفى الشفاء في قطاع غزة". 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T11:52+0000
2024-03-20T11:52+0000
2024-03-20T11:52+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/13/1087149685_0:156:3071:1883_1920x0_80_0_0_c9265c5c512c19bf887fe63ec07eebea.jpg
وطالب المرصد الأورومتوسطي، في بيان له، "المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف المذبحة المستمرة التي يقترفها الجيش الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في غزة، والتي أدت إلى مقتل 100 فلسطيني على الأقل حتى وقت صدور البيان، العديد منهم تعرضوا لعمليات إعدام ميداني وتصفية جسدية عمدية بعد اعتقالهم".وأضاف البيان أن "المرصد وثّق شهادات لمحتجزين مفرج عنهم وشهود عيان تفيد بتنفيذ قوات الجيش الإسرائيلي إعدامات ميدانية بحق مدنيين فلسطينيين نازحين داخل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، في إطار عملياته العسكرية المستمرة في المجمع لليوم الثالث على التوالي".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240320/أونروا-المجاعة-وشيكة-في-غزة-وأكثر-من-مليون-فلسطيني-يواجهون-مستويات-كارثية--1087198467.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/13/1087149685_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_63d5224ebfdecf28bd2564423a7616f2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
المرصد الأورومتوسطي يدعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف المذبحة الإسرائيلية في مستشفى الشفاء
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، "المجتمع الدولي للتدخل فورا لوقف المذبحة الإسرائيلية في مستشفى الشفاء في قطاع غزة".
وطالب المرصد الأورومتوسطي، في بيان له، "المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف المذبحة المستمرة التي يقترفها الجيش الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في غزة، والتي أدت إلى مقتل 100 فلسطيني على الأقل حتى وقت صدور البيان، العديد منهم تعرضوا لعمليات إعدام ميداني وتصفية جسدية عمدية بعد اعتقالهم".
وأضاف البيان أن "المرصد وثّق شهادات لمحتجزين مفرج عنهم وشهود عيان تفيد بتنفيذ قوات الجيش الإسرائيلي إعدامات ميدانية بحق مدنيين فلسطينيين نازحين داخل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، في إطار عملياته العسكرية المستمرة في المجمع لليوم الثالث على التوالي".
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي
على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.