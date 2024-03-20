https://sputnikarabic.ae/20240320/بوتين-لدى-روسيا-خططها-الخاصة-للرد-على-هجمات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1087198749.html
بوتين: لدى روسيا خططها الخاصة للرد على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية
بوتين: لدى روسيا خططها الخاصة للرد على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يمكن لروسيا أن ترد بالمثل على العدو الذي يقصف البنية التحتية المدنية، لكن لديها خططها الخاصة. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T10:18+0000
2024-03-20T10:18+0000
2024-03-20T10:29+0000
روسيا
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وقال بوتين في اجتماع مع مسؤولين موثوقين: "لقد قلت أيضًا لماذا يتخذ العدو مثل هذه الإجراءات. بالطبع، يمكننا الرد بالمثل (بالضربات) ضد البنية التحتية المدنية، وضد جميع الأهداف من هذا النوع التي يهاجمها العدو. لكن لدينا وجهات نظرنا الخاصة وخططنا في هذا الصدد. سنتبع ما حددناه". وشدد الرئيس الروسي على أن المهمة الأساسية هي ضمان سلامة السكان. واختتم: "هناك طرق مختلفة، ليست سهلة، لكننا سنفعلها... بالطبع سنعمل عليها". وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا في الفترة من 15 إلى 17 مارس/آذار. وبعد فرز 100% من أوراق الاقتراع، حصل الرئيس الحالي فلاديمير بوتين على 87.28% من الأصوات. وبلغت نسبة المشاركة 77.44%.
https://sputnikarabic.ae/20240319/بوتين-المسائل-الدفاعية-والأمنية-لروسيا-تحظى-بأهمية-خاصة-في-الوقت-الراهن-1087184992.html
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روسيا
بوتين: لدى روسيا خططها الخاصة للرد على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية
10:18 GMT 20.03.2024 (تم التحديث: 10:29 GMT 20.03.2024)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يمكن لروسيا أن ترد بالمثل على العدو الذي يقصف البنية التحتية المدنية، لكن لديها خططها الخاصة.
وقال بوتين في اجتماع مع مسؤولين موثوقين: "لقد قلت أيضًا لماذا يتخذ العدو مثل هذه الإجراءات. بالطبع، يمكننا الرد بالمثل (بالضربات) ضد البنية التحتية المدنية، وضد جميع الأهداف من هذا النوع التي يهاجمها العدو. لكن لدينا وجهات نظرنا الخاصة وخططنا في هذا الصدد. سنتبع ما حددناه".
وشدد الرئيس الروسي على أن المهمة الأساسية هي ضمان سلامة السكان. واختتم: "هناك طرق مختلفة، ليست سهلة، لكننا سنفعلها... بالطبع سنعمل عليها".
وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا في الفترة من 15 إلى 17 مارس/آذار. وبعد فرز 100% من أوراق الاقتراع، حصل الرئيس الحالي فلاديمير بوتين على 87.28% من الأصوات. وبلغت نسبة المشاركة 77.44%.