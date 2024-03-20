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https://sputnikarabic.ae/20240320/تقرير-يكشف-عن-الدول-الأكثر-سعادة-في-العالم-لعام-2024-1087191219.html
تقرير يكشف عن الدول الأكثر سعادة في العالم لعام 2024
تقرير يكشف عن الدول الأكثر سعادة في العالم لعام 2024
سبوتنيك عربي
أصدرت منظمة السعادة العالمية، يوم أمس الثلاثاء، تقريرا عن الدول التي يشعر سكانها بالسعادة في العيش، وذلك من خلال عدة عوامل ومؤشرات يتم أخذها بالاعتبار. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T07:34+0000
2024-03-20T07:34+0000
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وكشف التقرير الصادر عن سكان الدول الأكثر سعادة، حيث تصدرت هيلنسكي هذا المؤشر للمرة السابعة على التوالي، وتلتها كل من الدنمارك وأيسلندا.ولفت التقرير إلى أن الدول العشر الأولى في التصنيف ظلت على حالها إلى حد كبير منذ فترة ما قبل فيروس كورونا المستجد، حيث لا تزال فنلندا تحتل المرتبة الأولى، مضيفا أن قائمة الدول العشر الأكثر سعادة تضمنت السويد وإسرائيل وهولندا والنرويج ولوكسمبورغ وسويسرا وأستراليا.وأضاف التقرير أنه تم الاعتراف بأفغانستان باعتبارها الدولة الأكثر تعاسة، كما جاء لبنان وليسوتو وسيراليون وجمهورية الكونغو الديمقراطية في أسفل القائمة. كما احتلت روسيا المركز 72 وأوكرانيا المركز 105.وتم نشر تصنيف أسعد الدول لأول مرة في عام 2012، حيث يتم استخدام دراسة تقرير السعادة العالمي ستة عوامل رئيسية لشرح الاختلافات في تقارير السعادة حول العالم: الدعم الاجتماعي، والدخل، والصحة، والحرية، والكرم، وغياب الفساد.ويقول مؤلفو التقرير إن الحكومات تستخدم هذا التحليل بشكل متزايد لتوجيه السياسات نحو تحقيق السعادة.
https://sputnikarabic.ae/20230320/دولة-عربية-في-ذيل-قائمة-تقرير-السعادة-العالمي-1074937889.html
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تقرير يكشف عن الدول الأكثر سعادة في العالم لعام 2024

07:34 GMT 20.03.2024
© AP Photo / Stuart Ramsonنساء يتلقطن صور سيلفي ويشعرن بـ السعادة
نساء يتلقطن صور سيلفي ويشعرن بـ السعادة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Stuart Ramson
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أصدرت منظمة السعادة العالمية، يوم أمس الثلاثاء، تقريرا عن الدول التي يشعر سكانها بالسعادة في العيش، وذلك من خلال عدة عوامل ومؤشرات يتم أخذها بالاعتبار.
وكشف التقرير الصادر عن سكان الدول الأكثر سعادة، حيث تصدرت هيلنسكي هذا المؤشر للمرة السابعة على التوالي، وتلتها كل من الدنمارك وأيسلندا.
ولفت التقرير إلى أن الدول العشر الأولى في التصنيف ظلت على حالها إلى حد كبير منذ فترة ما قبل فيروس كورونا المستجد، حيث لا تزال فنلندا تحتل المرتبة الأولى، مضيفا أن قائمة الدول العشر الأكثر سعادة تضمنت السويد وإسرائيل وهولندا والنرويج ولوكسمبورغ وسويسرا وأستراليا.
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دولة عربية في ذيل قائمة تقرير "السعادة" العالمي
20 مارس 2023, 09:45 GMT
وأضاف التقرير أنه تم الاعتراف بأفغانستان باعتبارها الدولة الأكثر تعاسة، كما جاء لبنان وليسوتو وسيراليون وجمهورية الكونغو الديمقراطية في أسفل القائمة. كما احتلت روسيا المركز 72 وأوكرانيا المركز 105.
وتم نشر تصنيف أسعد الدول لأول مرة في عام 2012، حيث يتم استخدام دراسة تقرير السعادة العالمي ستة عوامل رئيسية لشرح الاختلافات في تقارير السعادة حول العالم: الدعم الاجتماعي، والدخل، والصحة، والحرية، والكرم، وغياب الفساد.
ويقول مؤلفو التقرير إن الحكومات تستخدم هذا التحليل بشكل متزايد لتوجيه السياسات نحو تحقيق السعادة.
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