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Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240320/خبير-عسكري-يكشف-الهدف-الأساسي-من-إرسال-القوات-الفرنسية-إلى-أوكرانيا-1087188997.html
خبير عسكري يكشف الهدف الأساسي من إرسال القوات الفرنسية إلى أوكرانيا
خبير عسكري يكشف الهدف الأساسي من إرسال القوات الفرنسية إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه ورئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يحتاج إلى القوات الفرنسية في... 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T05:01+0000
2024-03-20T05:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" إن الوحدة العسكرية الفرنسية قد تكون هناك حاجة إليها ليس للعمليات العسكرية ضد روسيا، ولكن للقمع في المناطق التي يسيطر عليها الغرب في أوكرانيا، مضيفا أن "هناك حاجة إلى قوات أجنبية من أجل الحفاظ على الاستقرار في أوكرانيا". ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240319/كيف-تتربح-شركات-السلاح-الأمريكية-من-مبيعات-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1087182931.html
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روسيا

خبير عسكري يكشف الهدف الأساسي من إرسال القوات الفرنسية إلى أوكرانيا

05:01 GMT 20.03.2024
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
© ROMAN PILIPEY
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صرح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه ورئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يحتاج إلى القوات الفرنسية في بلاده لمواجهة وقمع الاحتجاجات في بلاده.
وقال روغوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" إن الوحدة العسكرية الفرنسية قد تكون هناك حاجة إليها ليس للعمليات العسكرية ضد روسيا، ولكن للقمع في المناطق التي يسيطر عليها الغرب في أوكرانيا، مضيفا أن "هناك حاجة إلى قوات أجنبية من أجل الحفاظ على الاستقرار في أوكرانيا".

ووفقا له، نظرا لإلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، بحلول شهر مايو/ أيار، لن يتمكن أحد، حتى في الغرب، من تحدي عدم شرعية رئاسة زيلينسكي، مؤكدا أنه "في مايو تنتهي جميع الشروط التي يمكن لزيلينسكي بموجبها تولي الرئاسة وسيكون رئيسا غير شرعي. لذلك، يستعد زيلينسكي للمواجهة في الأراضي الخاضعة لسيطرته، وهنا يحتاج إلى فرقة فرنسية لقمع مشاعر الاحتجاج وأعمال الشغب".

أحد جنود قوات جمهورية دونيتسك مع قاذف صواريخ جافلين المضادة للدبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
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أمس, 18:56 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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