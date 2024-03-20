https://sputnikarabic.ae/20240320/موسكو-إرسال-قوات-فرنسية-إلى-أوكرانيا-سيكون-بمثابة-مقصلة-لباريس-1087192340.html
موسكو: إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا سيكون بمثابة مقصلة لباريس
موسكو: إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا سيكون بمثابة مقصلة لباريس
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، بأنه سيكون من الجيد أن ترسل فرنسا جنودا لها إلى أوكرانيا. 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T08:19+0000
2024-03-20T08:19+0000
2024-03-20T08:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ميدفيديف، عبر قناته في "تلغرام": "سيكون من الجيد للفرنسيين أن يرسلوا فوجين إلى أوكرانيا، حينها لن تكون مسألة تدميرهم المنهجي هي الأصعب، بل مهمة غاية في الأهمية".وأضاف: "لكن بالنسبة للقيادة الفرنسية، سيكون الأمر بمثابة مقصلة، و سيتم تقطيعهم إلى أشلاء من قبل المقربين وممثلي المعارضة الغاضبين، الذين قيل لهم إن فرنسا ليست في حالة حرب مع روسيا، كما سيكون درساً جيداً للحمقى الآخرين في أوروبا".وفي وقت سابق من اليوم، صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن لدى الجانب الروسي معلومات تفيد بأن فرنسا تقوم بإعداد وحدة عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا، وسيصل عددها في المرحلة الأولية إلى نحو ألفي شخص.وقال ناريشكين: "القيادة الحالية للبلاد (فرنسا) لا تهتم بوفاة الفرنسيين العاديين ومخاوف الجنرالات. وفقا للبيانات التي تلقتها المخابرات الخارجية الروسية، يتم بالفعل إعداد وحدة لإرسالها إلى أوكرانيا. وفي المرحلة الأولية سيكون هناك نحو ألفي شخص".وفي وقت سابق، لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب نتائج مؤتمر حول أوكرانيا، الذي عقد في باريس، إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة. وقال ماكرون أيضًا إن الدول الغربية "تعتزم القيام بكل ما هو ضروري "لمنع روسيا من الانتصار في الصراع".
https://sputnikarabic.ae/20240319/سياسي-فرنسي-على-الجيش-أن-يرفض-اتباع-أوامر-ماكرون-1087180598.html
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روسيا
موسكو: إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا سيكون بمثابة مقصلة لباريس
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، بأنه سيكون من الجيد أن ترسل فرنسا جنودا لها إلى أوكرانيا.
وقال ميدفيديف، عبر قناته في "تلغرام": "سيكون من الجيد للفرنسيين أن يرسلوا فوجين إلى أوكرانيا، حينها لن تكون مسألة تدميرهم المنهجي هي الأصعب، بل مهمة غاية في الأهمية".
وأضاف: "لكن بالنسبة للقيادة الفرنسية، سيكون الأمر بمثابة مقصلة، و سيتم تقطيعهم إلى أشلاء من قبل المقربين وممثلي المعارضة الغاضبين، الذين قيل لهم إن فرنسا ليست في حالة حرب مع روسيا، كما سيكون درساً جيداً للحمقى الآخرين في أوروبا".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن لدى الجانب الروسي معلومات تفيد بأن فرنسا تقوم بإعداد وحدة عسكرية لإرسالها إلى أوكرانيا
، وسيصل عددها في المرحلة الأولية إلى نحو ألفي شخص.
وقال ناريشكين: "القيادة الحالية للبلاد (فرنسا) لا تهتم بوفاة الفرنسيين العاديين ومخاوف الجنرالات. وفقا للبيانات التي تلقتها المخابرات الخارجية الروسية، يتم بالفعل إعداد وحدة لإرسالها إلى أوكرانيا. وفي المرحلة الأولية سيكون هناك نحو ألفي شخص".
وفي وقت سابق، لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب نتائج مؤتمر حول أوكرانيا، الذي عقد في باريس، إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة. وقال ماكرون أيضًا إن الدول الغربية "تعتزم القيام بكل ما هو ضروري "لمنع روسيا من الانتصار في الصراع".