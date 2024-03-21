https://sputnikarabic.ae/20240321/أونروا-الحصار-والجوع-والأمراض-ستصبح-قريبا-القاتل-الرئيسي-في-غزة-1087218449.html
"أونروا": الحصار والجوع والأمراض ستصبح قريبا القاتل الرئيسي في غزة
"أونروا": الحصار والجوع والأمراض ستصبح قريبا القاتل الرئيسي في غزة
سبوتنيك عربي
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، إن "الإنسانية تتطلب إرادة سياسية أكثر من أي وقت مضى". 21.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-21T06:36+0000
2024-03-21T06:36+0000
2024-03-21T06:36+0000
غزة
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وحذر لازاريني، عبر حسابه على منصة "إكس"، من أن "الحصار والجوع والأمراض ستصبح قريبا القاتل الرئيسي في غزة"، مضيفا أنه "لا يزال من الممكن منع هذا المستوى المصطنع والكارثي من الجوع عن طريق إغراق غزة بالغذاء والمساعدات المنقذة للحياة".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240320/خامنئي-إسرائيل-خاسرة-سواء-خرجت-أو-لم-تخرج-من-غزة-1087208058.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
"أونروا": الحصار والجوع والأمراض ستصبح قريبا القاتل الرئيسي في غزة
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، إن "الإنسانية تتطلب إرادة سياسية أكثر من أي وقت مضى".
وحذر لازاريني، عبر حسابه على منصة "إكس"، من أن "الحصار والجوع والأمراض ستصبح قريبا القاتل الرئيسي في غزة"، مضيفا أنه "لا يزال من الممكن منع هذا المستوى المصطنع والكارثي من الجوع عن طريق إغراق غزة بالغذاء والمساعدات المنقذة للحياة".
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي
على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.