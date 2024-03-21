https://sputnikarabic.ae/20240321/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-10-قذائف-صاروخية--فامبير-فوق-أجواء-مقاطعة-بيلغورود-1087218224.html

الدفاعات الجوية الروسية تعترض 10 صواريخ "فامبير" فوق أجواء مقاطعة بيلغورود

الدفاعات الجوية الروسية تعترض 10 صواريخ "فامبير" فوق أجواء مقاطعة بيلغورود

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت 10 قذائف لراجمات صواريخ من طراز "فامبير" فوق أجواء مقاطعة بيلغورود. 21.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-21T06:04+0000

2024-03-21T06:04+0000

2024-03-21T06:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في تقرير وزارة الدفاع: "في 21 آذار/ مارس، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي ضد منشآت على الأراضي الروسية باستخدام راجمة صواريخ "إر إم -70 فامبير"، مضيفا أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت عشرة صواريخ فوق أجواء مقاطعة بيلغورود".وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوية الروسية أسقطت خلال الانتخابات الرئاسية، التي استمرت ثلاثة أيام، نحو 419 مسيرة واعترضت 67 صاروخا أوكرانيا.وقال شويغو في اجتماع الهيئة القيادية لوزارة الدفاع الروسية: "عززت القوات الروسية أمن المرافق الحكومية والاجتماعية وعززت نظام الدفاع الجوي لمنع الهجمات الإرهابية، في فترة الانتخابات الرئاسية، حيث تم إسقاط 419 مسيرة واعتراض 67 قذيفةً صاروخية".وتابع شويغو أن القوات الروسية نجحت بتدمير 23 دبابة و34 عربة مدرعة، بينها 11 من طراز "برادلي"، و5 راجمات صواريخ من طراز "فامبير"، وطائرة مروحية طراز مي-8".ولفت شويغو إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية العام تقدر بأكثر من 71 ألف مقاتل و11 ألف قطعة من الأسلحة المتنوعة، مضيفا أنه بسبب الخسائر الفادحة للقوات الأوكرانية، أصبحت حالات الفرار أكثر تواترًا، كما أن أعمال النهب ضد المدنيين تتفشى في الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20240321/إعلام-انقسام-جديد-غير-متوقع-بين-دولتين-أوروبيتين-بشأن-أوكرانيا-1087217882.html

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