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Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240321/القوات-الروسية-تدمر-معدات-لمجموعات-تخريبية-واستطلاعية-أوكرانية-فيديو-1087231921.html
القوات الروسية تدمر معدات لمجموعات تخريبية واستطلاعية أوكرانية قرب بيلغورود... فيديو
القوات الروسية تدمر معدات لمجموعات تخريبية واستطلاعية أوكرانية قرب بيلغورود... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتحييد أفراد عسكريين وتدمير معدات لمجموعات تخريبية واستطلاعية تابعة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في إحدى المزارع في المنطقة... 21.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-21T12:18+0000
2024-03-21T12:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضا، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت 10 قذائف لراجمات صواريخ "فامبير" فوق أجواء مقاطعة بيلغورود.وجاء في تقرير الوزارة اليومي: "في 21 آذار/ مارس، حوالي الساعة 08:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمة إرهابية ضد منشآت على أراضي روسيا الاتحادية باستخدام راجمة صواريخ "إر إم -70 فامبير".وأضاف التقرير أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت عشرة صواريخ فوق أجواء مقاطعة بيلغورود".وكان قد أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مقابلة مع الصحفي دميتري كيسيليوف، في 13 مارس الجاري، أن محاولات كييف لمهاجمة مقاطعتي بيلغورود وكورسك، تأتي على خلفية إخفاقاتها على خط الجبهة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تدمر معدات لمجموعات تخريبية واستطلاعية أوكرانية قرب بيلغورود... فيديو

12:18 GMT 21.03.2024 (تم التحديث: 12:20 GMT 21.03.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتحييد أفراد عسكريين وتدمير معدات لمجموعات تخريبية واستطلاعية تابعة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في إحدى المزارع في المنطقة الحدودية مع مقاطعة بيلغورود.
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضا، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت 10 قذائف لراجمات صواريخ "فامبير" فوق أجواء مقاطعة بيلغورود.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي: "في 21 آذار/ مارس، حوالي الساعة 08:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمة إرهابية ضد منشآت على أراضي روسيا الاتحادية باستخدام راجمة صواريخ "إر إم -70 فامبير".
وأضاف التقرير أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت عشرة صواريخ فوق أجواء مقاطعة بيلغورود".
وكان قد أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مقابلة مع الصحفي دميتري كيسيليوف، في 13 مارس الجاري، أن محاولات كييف لمهاجمة مقاطعتي بيلغورود وكورسك، تأتي على خلفية إخفاقاتها على خط الجبهة.
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