https://sputnikarabic.ae/20240321/تدمير-أول-روبوت-إستوني-ثيميس-في-صفوف-القوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1087219267.html
تدمير أول روبوت إستوني "ثيميس" في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
تدمير أول روبوت إستوني "ثيميس" في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
ظهر مقطع فيديو يظهر تدمير آلية النقل الإستونية "ثيميس" لأول مرة، حيث تم تدمير الآلية المجنزرة التي استخدمتها القوات المسلحة الأوكرانية أثناء القتال، مثل جميع... 21.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-21T07:39+0000
2024-03-21T07:39+0000
2024-03-21T07:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/0b/1086869059_0:342:3032:2048_1920x0_80_0_0_5509c70a8d32f8bb636f309b4a6a303d.jpg
وكتبت قناة "بانزير وافل" على "تلغرام": "لقد بدأت حروب الروبوتات". ولم تُعرف حالة المركبة بعد ومدى تدميرها بعد استهدافها من الطائرة المسيرة الروسية.تم إنشاء المركبة الآلية لنقل الجرحى وتسليم الذخيرة في الشركة الإستونية "ميلريم روبيتيكس" من مكونات أوروبية وتبين أنها واحدة من الأفضل في فئتها. يبلغ طول الآلة 2.4 مترًا وتزن طنًا ونصف، وهي مجهزة بوحدة هجينة تعمل بالديزل والكهرباء ويتم التحكم فيها عبر قناة لاسلكية آمنة، ولكن يمكنها أيضًا التحرك بشكل مستقل، وفقًا لإحداثيات معينة. الروبوت قادر على العمل دون التزود بالوقود لمدة 15 ساعة، ويحمل ما يصل إلى 1200 كيلوغرام من البضائع، وتشمل مزاياه أيضًا انخفاض مستوى صوته والقدرة على المناورة، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه".تم شراء الآلية المثيرة للاهتمام من قبل جيوش 11 دولة، وحصلت القوات المسلحة الأوكرانية على 12 روبوتًا مجانًا. وليس فقط من أجل الأعمال الإغاثية، ولكن من أجل فرصة اختبار مركبة "ثيميس" بشكل كامل في حالة قتالية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
تدمير أول روبوت إستوني "ثيميس" في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
ظهر مقطع فيديو يظهر تدمير آلية النقل الإستونية "ثيميس" لأول مرة، حيث تم تدمير الآلية المجنزرة التي استخدمتها القوات المسلحة الأوكرانية أثناء القتال، مثل جميع المعدات الأجنبية الأخرى، بواسطة طائرة مسيرة روسية "FPV" معززة بالواقع الافتراضي.
وكتبت قناة "بانزير وافل" على "تلغرام": "لقد بدأت حروب الروبوتات". ولم تُعرف حالة المركبة بعد ومدى تدميرها بعد استهدافها من الطائرة المسيرة الروسية.
تم إنشاء المركبة الآلية لنقل الجرحى وتسليم الذخيرة في الشركة الإستونية "ميلريم روبيتيكس" من مكونات أوروبية وتبين أنها واحدة من الأفضل في فئتها. يبلغ طول الآلة 2.4 مترًا وتزن طنًا ونصف، وهي مجهزة بوحدة هجينة تعمل بالديزل والكهرباء ويتم التحكم فيها عبر قناة لاسلكية آمنة، ولكن يمكنها أيضًا التحرك بشكل مستقل، وفقًا لإحداثيات معينة. الروبوت قادر على العمل دون التزود بالوقود لمدة 15 ساعة، ويحمل ما يصل إلى 1200 كيلوغرام من البضائع، وتشمل مزاياه أيضًا انخفاض مستوى صوته والقدرة على المناورة، وفقا لصحيفة
"روسكويه أوروجيه".
تم شراء الآلية المثيرة للاهتمام من قبل جيوش 11 دولة، وحصلت القوات المسلحة الأوكرانية على 12 روبوتًا مجانًا. وليس فقط من أجل الأعمال الإغاثية، ولكن من أجل فرصة اختبار مركبة "ثيميس" بشكل كامل في حالة قتالية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.