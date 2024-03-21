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https://sputnikarabic.ae/20240321/روسيا-تطور-غواصة-استراتيجية-من-الجيل-الخامس-1087221456.html
روسيا تطور غواصة استراتيجية من الجيل الخامس
روسيا تطور غواصة استراتيجية من الجيل الخامس
سبوتنيك عربي
صرح المدير العام لمكتب التصميم المركزي للمعدات البحرية، إيغور فيلنيت، أن روسيا تعمل على تطوير غواصة صاروخية استراتيجية من الجيل الخامس تعمل بالطاقة النووية،... 21.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-21T09:31+0000
2024-03-21T09:31+0000
رصد عسكري
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وقال فيلنيت على هامش اجتماع موسع للمجلس الأكاديمي لمركز "كريلوف" العلمي الحكومي: "لقد بدأنا العمل على غواصة استراتيجية من الجيل الخامس".وأشار إلى أن حاملة الصواريخ الجديدة ستكون أفضل من حاملة الصواريخ "أركتور". وقد تم تقديم مفهوم حاملة صواريخ "أركتور" لأول مرة في منتدى "آرميا-2022"، وكان من المخطط أن تكون مجهزة بمجموعة من المعدات الصوتية المائية والرادارية وغواصات مسيرة، ويمكن للغواصة القيام بمهام مساعدة وقتالية، كما أنها قادرة على حمل 12 صاروخا باليستيا عابرا للقارات.ولم يحدد المدير العام ما إذا كان العمل على "أركتور" سيستمر، لكنه دعا المصممين إلى حل مشاكل جديدة حتى يكون أسطول الغواصات الروسية قويا ومرعبا للأعداء.
https://sputnikarabic.ae/20240226/روسيا-تطور-نظاما-شاملا-للحماية-من-الطائرات-المسيرة-1086404761.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

روسيا تطور غواصة استراتيجية من الجيل الخامس

09:31 GMT 21.03.2024
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غواصة سوفيتية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2024
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صرح المدير العام لمكتب التصميم المركزي للمعدات البحرية، إيغور فيلنيت، أن روسيا تعمل على تطوير غواصة صاروخية استراتيجية من الجيل الخامس تعمل بالطاقة النووية، ويقوم بذلك متخصصون من مكتب التصميم المركزي "روبين".
وقال فيلنيت على هامش اجتماع موسع للمجلس الأكاديمي لمركز "كريلوف" العلمي الحكومي: "لقد بدأنا العمل على غواصة استراتيجية من الجيل الخامس".
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روسيا تطور نظاما شاملا للحماية من الطائرات المسيرة
26 فبراير, 07:29 GMT
وأشار إلى أن حاملة الصواريخ الجديدة ستكون أفضل من حاملة الصواريخ "أركتور". وقد تم تقديم مفهوم حاملة صواريخ "أركتور" لأول مرة في منتدى "آرميا-2022"، وكان من المخطط أن تكون مجهزة بمجموعة من المعدات الصوتية المائية والرادارية وغواصات مسيرة، ويمكن للغواصة القيام بمهام مساعدة وقتالية، كما أنها قادرة على حمل 12 صاروخا باليستيا عابرا للقارات.
ولم يحدد المدير العام ما إذا كان العمل على "أركتور" سيستمر، لكنه دعا المصممين إلى حل مشاكل جديدة حتى يكون أسطول الغواصات الروسية قويا ومرعبا للأعداء.
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