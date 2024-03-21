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Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240321/غراد-تدمر-مستودعات-الذخيرة-والقوى-العاملة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-بالقرب-من-أفدييفكا-فيديو-1087220317.html
"غراد" تدمر مستودعات الذخيرة والقوى العاملة للقوات الأوكرانية بالقرب من أفدييفكا... فيديو
"غراد" تدمر مستودعات الذخيرة والقوى العاملة للقوات الأوكرانية بالقرب من أفدييفكا... فيديو
سبوتنيك عربي
قامت أطقم راجمات "غراد" التابعة لفيلق الجيش الأول التابع لقوات مجموعة "الجنوب" بتدمير مستودعات الذخيرة وأفراد العدو في محيط أفدييفكا. 21.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-21T08:45+0000
2024-03-21T08:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من العمل القتالي لطاقم المدفعية الروسي في منطقة العمليات الخاصة.أثناء الاستطلاع، اكتشف مشغلو الطائرات المسيرة الإحداثيات وأرسلوها إلى وحدات المدفعية. ويظهر في الفيديو، كيف يقوم الأفراد العسكريون بتحميل الراجمات وإجراء الحسابات اللازمة وإطلاق النار. وتظهر اللقطات كيف تترك الصواريخ الموجهات الأنبوبية وتندفع نحو أهدافها.يجعل العمل المنسق جيدًا للأفراد العسكريين من الممكن إطلاق النار على أهداف محددة. ضربت "غراد" الأماكن التي يتركز فيها أفراد ومعدات العدو، كما أنها تدعم التقدم الأمامي للقوات المهاجمة، وتغطي مواقع العدو بالنار.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240321/قاذفة-الصواريخ-بي-إم-30-سميرتش-الروسية-تدمر-طاقم-مدفعية-أوكرانية-فيديو-1087219886.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"غراد" تدمر مستودعات الذخيرة والقوى العاملة للقوات الأوكرانية بالقرب من أفدييفكا... فيديو

08:45 GMT 21.03.2024 (تم التحديث: 08:50 GMT 21.03.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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قامت أطقم راجمات "غراد" التابعة لفيلق الجيش الأول التابع لقوات مجموعة "الجنوب" بتدمير مستودعات الذخيرة وأفراد العدو في محيط أفدييفكا.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من العمل القتالي لطاقم المدفعية الروسي في منطقة العمليات الخاصة.
السفينة الصاروخية سميرتش - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قاذفة الصواريخ "بي إم-30 سميرتش" الروسية تدمر طاقم مدفعية أوكرانية... فيديو
07:59 GMT
أثناء الاستطلاع، اكتشف مشغلو الطائرات المسيرة الإحداثيات وأرسلوها إلى وحدات المدفعية. ويظهر في الفيديو، كيف يقوم الأفراد العسكريون بتحميل الراجمات وإجراء الحسابات اللازمة وإطلاق النار. وتظهر اللقطات كيف تترك الصواريخ الموجهات الأنبوبية وتندفع نحو أهدافها.
يجعل العمل المنسق جيدًا للأفراد العسكريين من الممكن إطلاق النار على أهداف محددة. ضربت "غراد" الأماكن التي يتركز فيها أفراد ومعدات العدو، كما أنها تدعم التقدم الأمامي للقوات المهاجمة، وتغطي مواقع العدو بالنار.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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