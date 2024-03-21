https://sputnikarabic.ae/20240321/غراد-تدمر-مستودعات-الذخيرة-والقوى-العاملة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-بالقرب-من-أفدييفكا-فيديو-1087220317.html
"غراد" تدمر مستودعات الذخيرة والقوى العاملة للقوات الأوكرانية بالقرب من أفدييفكا... فيديو
"غراد" تدمر مستودعات الذخيرة والقوى العاملة للقوات الأوكرانية بالقرب من أفدييفكا... فيديو
سبوتنيك عربي
قامت أطقم راجمات "غراد" التابعة لفيلق الجيش الأول التابع لقوات مجموعة "الجنوب" بتدمير مستودعات الذخيرة وأفراد العدو في محيط أفدييفكا. 21.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-21T08:45+0000
2024-03-21T08:45+0000
2024-03-21T08:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118282_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_4e385a0c261869cc6812a9d0ebb04283.jpg
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من العمل القتالي لطاقم المدفعية الروسي في منطقة العمليات الخاصة.أثناء الاستطلاع، اكتشف مشغلو الطائرات المسيرة الإحداثيات وأرسلوها إلى وحدات المدفعية. ويظهر في الفيديو، كيف يقوم الأفراد العسكريون بتحميل الراجمات وإجراء الحسابات اللازمة وإطلاق النار. وتظهر اللقطات كيف تترك الصواريخ الموجهات الأنبوبية وتندفع نحو أهدافها.يجعل العمل المنسق جيدًا للأفراد العسكريين من الممكن إطلاق النار على أهداف محددة. ضربت "غراد" الأماكن التي يتركز فيها أفراد ومعدات العدو، كما أنها تدعم التقدم الأمامي للقوات المهاجمة، وتغطي مواقع العدو بالنار.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240321/قاذفة-الصواريخ-بي-إم-30-سميرتش-الروسية-تدمر-طاقم-مدفعية-أوكرانية-فيديو-1087219886.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"غراد" تدمر مستودعات الذخيرة والقوى العاملة للقوات الأوكرانية بالقرب من أفدييفكا... فيديو
08:45 GMT 21.03.2024 (تم التحديث: 08:50 GMT 21.03.2024)
قامت أطقم راجمات "غراد" التابعة لفيلق الجيش الأول التابع لقوات مجموعة "الجنوب" بتدمير مستودعات الذخيرة وأفراد العدو في محيط أفدييفكا.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من العمل القتالي لطاقم المدفعية الروسي في منطقة العمليات الخاصة.
أثناء الاستطلاع، اكتشف مشغلو الطائرات المسيرة الإحداثيات وأرسلوها إلى وحدات المدفعية. ويظهر في الفيديو، كيف يقوم الأفراد العسكريون بتحميل الراجمات وإجراء الحسابات اللازمة وإطلاق النار. وتظهر اللقطات كيف تترك الصواريخ الموجهات الأنبوبية وتندفع نحو أهدافها.
يجعل العمل المنسق جيدًا للأفراد العسكريين من الممكن إطلاق النار على أهداف محددة. ضربت "غراد" الأماكن التي يتركز فيها أفراد ومعدات العدو، كما أنها تدعم التقدم الأمامي للقوات المهاجمة، وتغطي مواقع العدو بالنار.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.