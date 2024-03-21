https://sputnikarabic.ae/20240321/قاذفة-الصواريخ-بي-إم-30-سميرتش-الروسية-تدمر-طاقم-مدفعية-أوكرانية-فيديو-1087219886.html
قاذفة الصواريخ "بي إم-30 سميرتش" الروسية تدمر طاقم مدفعية أوكرانية... فيديو
قاذفة الصواريخ "بي إم-30 سميرتش" الروسية تدمر طاقم مدفعية أوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام أطقم قاذفة الصواريخ "بي إم-30 سميرتش" الروسية بتدمير طاقم مدفعية من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في المنطقة... 21.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-21T07:59+0000
2024-03-21T07:59+0000
2024-03-21T07:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضا، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت 10 قذائف لراجمات صواريخ "فامبير" فوق أجواء مقاطعة بيلغورود.وجاء في تقرير الوزارة اليومي: "في 21 آذار/ مارس، حوالي الساعة 08:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمة إرهابية ضد منشآت على أراضي روسيا الاتحادية باستخدام راجمة صواريخ "إر إم -70 فامبير".وأضاف التقرير أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت عشرة صواريخ فوق أجواء مقاطعة بيلغورود".وكان قد أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مقابلة مع الصحفي دميتري كيسيليوف، في 13 مارس الجاري، أن محاولات كييف لمهاجمة مقاطعتي بيلغورود وكورسك، تأتي على خلفية إخفاقاتها على خط الجبهة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
قاذفة الصواريخ "بي إم-30 سميرتش" الروسية تدمر طاقم مدفعية أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام أطقم قاذفة الصواريخ "بي إم-30 سميرتش" الروسية بتدمير طاقم مدفعية من التشكيلات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمنطقة بيلغورود.
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضا، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت 10 قذائف لراجمات صواريخ "فامبير" فوق أجواء مقاطعة بيلغورود.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي: "في 21 آذار/ مارس، حوالي الساعة 08:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمة إرهابية ضد منشآت على أراضي روسيا الاتحادية باستخدام راجمة صواريخ "إر إم -70 فامبير".
وأضاف التقرير أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت عشرة صواريخ فوق أجواء مقاطعة بيلغورود".
وكان قد أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مقابلة مع الصحفي دميتري كيسيليوف، في 13 مارس الجاري، أن محاولات كييف لمهاجمة مقاطعتي بيلغورود وكورسك، تأتي على خلفية إخفاقاتها على خط الجبهة.