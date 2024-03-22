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https://sputnikarabic.ae/20240322/إصابة-7-إسرائيليين-في-عملية-إطلاق-نار-قرب-رام-الله-ومقتل-منفذها-فيديو-1087250094.html
إصابة 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب رام الله ومقتل منفذها... فيديو
إصابة 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب رام الله ومقتل منفذها... فيديو
سبوتنيك عربي
أُصيب 7 إسرائيليين بجراح متفاوتة الخطورة، اليوم الجمعة، خلال اشتباك مع مسلّح فلسطيني قرب رام الله في الضفة الغربية، بعد عملية إطلاق نار استهدفت مركبة إسرائيلية... 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T09:36+0000
2024-03-22T09:59+0000
إسرائيل
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وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن 7 أشخاص أصيبوا في الحادث، أحدهم في حالة حرجة واثنان في حالة خطيرة.وأضافت أن 3 أشخاص كانوا قد نقلوا إلى المركز الطبي بعد إصابتهم في الاشتباكات، أحدهم في حالة خطيرة واثنين آخرين أصيبا بجروح متوسطة وخفيفة.فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن تبادل إطلاق نار استمر مع منفذ الهجوم، لعدة ساعات.وقالت إن مركبات الإسعاف وصلت إلى المكان فيما شهدت المنطقة انتشارا مكثفا للجيش الإسرائيلي بغطاء من طائرة مروحية وأخرى مسيرة.وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام المروحية الإسرائيلية وهي تحوم فوق في منطقة الاشتباكات. وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فقد قُتل منفذ العملية بضربة جوية.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، أن عملية إطلاق نار استهدفت حافلة تقل إسرائيليين في مستوطنة بنيامين قرب رام الله، وأن المسلحين هربوا من مكان الحادث بعد مطاردة مع رجال الشرطة الإسرائيلية، دون وقوع إصابات.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إصابة 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب رام الله ومقتل منفذها... فيديو

09:36 GMT 22.03.2024 (تم التحديث: 09:59 GMT 22.03.2024)
© AFP 2023 / Thomas Coexاشتباكات بيت قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في الضفة الغربية
اشتباكات بيت قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
© AFP 2023 / Thomas Coex
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أُصيب 7 إسرائيليين بجراح متفاوتة الخطورة، اليوم الجمعة، خلال اشتباك مع مسلّح فلسطيني قرب رام الله في الضفة الغربية، بعد عملية إطلاق نار استهدفت مركبة إسرائيلية في المنطقة.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن 7 أشخاص أصيبوا في الحادث، أحدهم في حالة حرجة واثنان في حالة خطيرة.
وأضافت أن 3 أشخاص كانوا قد نقلوا إلى المركز الطبي بعد إصابتهم في الاشتباكات، أحدهم في حالة خطيرة واثنين آخرين أصيبا بجروح متوسطة وخفيفة.
فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن تبادل إطلاق نار استمر مع منفذ الهجوم، لعدة ساعات.
وقالت إن مركبات الإسعاف وصلت إلى المكان فيما شهدت المنطقة انتشارا مكثفا للجيش الإسرائيلي بغطاء من طائرة مروحية وأخرى مسيرة.
وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام المروحية الإسرائيلية وهي تحوم فوق في منطقة الاشتباكات. وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فقد قُتل منفذ العملية بضربة جوية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، أن عملية إطلاق نار استهدفت حافلة تقل إسرائيليين في مستوطنة بنيامين قرب رام الله، وأن المسلحين هربوا من مكان الحادث بعد مطاردة مع رجال الشرطة الإسرائيلية، دون وقوع إصابات.
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