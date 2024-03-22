عربي
Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240322/الجيش-الروسي-يرد-بـضربات-انتقامية-طالت-مراكز-صنع-القرار-الأوكرانية-1087262018.html
الجيش الروسي يرد بـ"ضربات انتقامية" طالت مراكز صنع القرار الأوكرانية
الجيش الروسي يرد بـ"ضربات انتقامية" طالت مراكز صنع القرار الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية نفذت "ضربات انتقامية" طالت مراكز صنع القرار الأوكرانية ومرافق البنية التحتية للمطارات وورش... 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T11:55+0000
2024-03-22T11:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه تم " تنفيذ 49 ضربة انتقامية بأسلحة عالية الدقة بينها صواريخ "كينجال" في الفترة ما بين 16- 22 مارس/ آذار الجاري، ردا على القصف الأوكراني ومحاولات الاختراق".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن هذه "الضربات الانتقامية" طالت مستودعات لتخزين الطائرات والزوارق المسيرة وقواعد لوجستية ونقاط انتشار للقوات الخاصة الأوكرانية والمرتزقة.وعلى مدار أسبوع، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه بيلغورود أكثر من ثلاثة آلاف عسكري ومسلح من الجماعات الإرهابية الأوكرانية وسبع دبابات و15 مركبة مدرعة و17 مركبة.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240322/القوات-الروسية-تحرر-قرية-ميرنوي-في-مقاطعة-زابوروجيه-1087256586.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يرد بـ"ضربات انتقامية" طالت مراكز صنع القرار الأوكرانية

11:55 GMT 22.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية نفذت "ضربات انتقامية" طالت مراكز صنع القرار الأوكرانية ومرافق البنية التحتية للمطارات وورش لصيانة الأسلحة ومعدات عسكرية.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها، أنه تم " تنفيذ 49 ضربة انتقامية بأسلحة عالية الدقة بينها صواريخ "كينجال" في الفترة ما بين 16- 22 مارس/ آذار الجاري، ردا على القصف الأوكراني ومحاولات الاختراق".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن هذه "الضربات الانتقامية" طالت مستودعات لتخزين الطائرات والزوارق المسيرة وقواعد لوجستية ونقاط انتشار للقوات الخاصة الأوكرانية والمرتزقة.

ووفقا للدفاع الروسية، أنه "خلال الأسبوع، حاول مسلحون أوكرانيون اقتحام المناطق الحدودية لمقاطعتي بيلغورود وكورسك، وبفضل الإجراءات المنسقة لقوات المجموعة التي تغطي حدود روسيا، تم صد جميع الهجمات".

طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر قرية ميرنوي في مقاطعة زابوروجيه
11:46 GMT
وعلى مدار أسبوع، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه بيلغورود أكثر من ثلاثة آلاف عسكري ومسلح من الجماعات الإرهابية الأوكرانية وسبع دبابات و15 مركبة مدرعة و17 مركبة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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