https://sputnikarabic.ae/20240322/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-8-صواريخ-فامبير-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1087243914.html
الدفاعات الجوية الروسية تعترض 8 صواريخ "فامبير" فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاعات الجوية الروسية تعترض 8 صواريخ "فامبير" فوق مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت 8 قذائف لراجمات صواريخ "فامبير" فوق أجواء مقاطعة بيلغورود. 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T06:28+0000
2024-03-22T06:28+0000
2024-03-22T06:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في تقرير الوزارة اليومي: "في 22 آذار/ مارس، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي ضد منشآت على الأراضي الروسية باستخدام راجمة صواريخ "إر إم -70 فامبير".وأضاف التقرير أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ثمانية صواريخ فوق أجواء مقاطعة بيلغورود".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240321/صحفي-أمريكي-واشنطن-حذرت-زيلينسكي-عدم-بدء-مفاوضات-سلام-مع-روسيا-1087240860.html
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روسيا
الدفاعات الجوية الروسية تعترض 8 صواريخ "فامبير" فوق مقاطعة بيلغورود
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت 8 قذائف لراجمات صواريخ "فامبير" فوق أجواء مقاطعة بيلغورود.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي: "في 22 آذار/ مارس، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي ضد منشآت على الأراضي الروسية باستخدام راجمة صواريخ "إر إم -70 فامبير".
وأضاف التقرير أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ثمانية صواريخ فوق أجواء مقاطعة بيلغورود".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.