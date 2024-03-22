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Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240322/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-8-صواريخ-فامبير-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1087243914.html
الدفاعات الجوية الروسية تعترض 8 صواريخ "فامبير" فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاعات الجوية الروسية تعترض 8 صواريخ "فامبير" فوق مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت 8 قذائف لراجمات صواريخ "فامبير" فوق أجواء مقاطعة بيلغورود. 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T06:28+0000
2024-03-22T06:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في تقرير الوزارة اليومي: "في 22 آذار/ مارس، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي ضد منشآت على الأراضي الروسية باستخدام راجمة صواريخ "إر إم -70 فامبير".وأضاف التقرير أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ثمانية صواريخ فوق أجواء مقاطعة بيلغورود".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240321/صحفي-أمريكي-واشنطن-حذرت-زيلينسكي-عدم-بدء-مفاوضات-سلام-مع-روسيا-1087240860.html
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روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تعترض 8 صواريخ "فامبير" فوق مقاطعة بيلغورود

06:28 GMT 22.03.2024
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تعتمد أول دفعة من منظومات الدفاع الجوي القطبية "تور-إم 2 دي تي"، بمدينة ييسك الروسية
القوات المسلحة الروسية تعتمد أول دفعة من منظومات الدفاع الجوي القطبية تور-إم 2 دي تي، بمدينة ييسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت 8 قذائف لراجمات صواريخ "فامبير" فوق أجواء مقاطعة بيلغورود.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي: "في 22 آذار/ مارس، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي ضد منشآت على الأراضي الروسية باستخدام راجمة صواريخ "إر إم -70 فامبير".
وأضاف التقرير أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ثمانية صواريخ فوق أجواء مقاطعة بيلغورود".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2024
صحفي أمريكي: واشنطن حذرت زيلينسكي عدم بدء مفاوضات سلام مع روسيا
أمس, 20:29 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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