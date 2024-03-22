https://sputnikarabic.ae/20240322/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مروحية-مي-8-وأكثر-من-992-مسيرة-أوكرانية-خلال-أسبوع-1087262634.html

الدفاع الجوي الروسي يسقط مروحية "مي-8" وأكثر من 992 مسيرة أوكرانية خلال أسبوع

الدفاع الجوي الروسي يسقط مروحية "مي-8" وأكثر من 992 مسيرة أوكرانية خلال أسبوع

سبوتنيك عربي

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت مروحية "مي -8" وأكثر من 992 طائرة من دون طيار أوكرانية خلال الأسبوع الماضي. 22.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-22T12:19+0000

2024-03-22T12:19+0000

2024-03-22T12:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الطيران والدفاع الجوي، خلال أسبوع، مروحية "مي – 8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وأسقطت أيضًا صاروخين تكتيكيين من طراز "توتشكا – يو"، وصاروخين موجهين مضادين للطائرات من طراز "إس – 200" تم تحويلهما لشن هجمات على أهداف أرضية، بالإضافة إلى 992 مسيرة أوكرانية.ووفقا للدفاع الروسية، فإنه على مدار أسبوع، دمرت القوات الصاروخية والمدفعية والطائرات من دون طيار التابعة للقوات المسلحة الروسية تسع قاذفات من طراز "فامبير إم إل آر إس" تشيكية الصنع تابعة للقوات الأوكرانية.وجاء في تقرير الوزارة الأسبوعي حول سير العملية العسكرية الخاصة، أنه "من خلال الإجراءات النشطة لوحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية على محور دونيتسك، تم تحرير محطة سكة حديد ألاباستروفايا في جمهورية دونيتسك الشعبية وتعزيز المواقع القتالية على طول خطوط المواجهة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240322/الجيش-الروسي-يرد-بـضربات-انتقامية-طالت-مراكز-صنع-القرار-الأوكرانية-1087262018.html

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روسيا, رصد عسكري