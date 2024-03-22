https://sputnikarabic.ae/20240322/القوات-الروسية-تحرر-قرية-ميرنوي-في-مقاطعة-زابوروجيه-1087256586.html

القوات الروسية تحرر قرية ميرنوي في مقاطعة زابوروجيه

القوات الروسية تحرر قرية ميرنوي في مقاطعة زابوروجيه

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية أن عسكريين من قوات مجموعة "الشرق" الروسية حرروا قرية ميرنوي في مقاطعة زابوروجيه. 22.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-22T11:46+0000

2024-03-22T11:46+0000

2024-03-22T11:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وجاء في بيان اليوم: "في اتجاه جنوب دونيتسك، حررت وحدات من مجموعة "الشرق" قرية ميرنوي في مقاطعة زابوروجيه، وحسنت الوضع التكتيكي على طول خط المواجهة".وخلال الأسبوع الماضي، صدت القوات المسلحة الروسية 13 هجومًا مضادًا للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك.وأضافت الوزارة: "تم صد 13 هجومًا مضادًا لمجموعات هجومية من كتيبة المشاة الآلية 57 واللواءين الآليين 30 و32، وكذلك اللواء الثامن عشر من الحرس الوطني لأوكرانيا، في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".يشار إلى أن القوات المسلحة الروسية ضربت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كوتلياريفكا وبيريستوفوي وكيسلوفكا وياغودني وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف، بالإضافة إلى تشيرفونا ديبروفا وناديا في جمهورية لوغانسك. وخسر العدو ما يصل إلى 400 جندي و3 دبابات و3 عربات قتالية مدرعة و25 مركبة و19 مدفعاً ميدانياً".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240322/لحظة-تدمير-القوات-الروسية-مدافع-هاوتزر-إم777-أوكرانية-على-الحدود-مع-مقاطعة-بيلغورود-فيديو-1087254190.html

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رصد عسكري