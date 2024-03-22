https://sputnikarabic.ae/20240322/رئيس-أوغندا-يعين-نجله-قائدا-للجيش-1087248146.html
رئيس أوغندا يعين نجله قائدا للجيش
رئيس أوغندا يعين نجله قائدا للجيش
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الأوغندي والقائد الأعلى للقوات المسلحة يوري موسيفيني، اليوم الجمعة، قرارا بتعيين نجله الجنرال موهوزي كاينيروغابا قائدا للجيش. 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T09:02+0000
2024-03-22T09:02+0000
2024-03-22T09:02+0000
أوغندا
أفريقيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/16/1087247216_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_5faa705d6eba9d9f499ebb878865e731.jpg
وذكرت وزارة الدفاع الأوغندية في بيان أن كاينيروغابا حل محل الجنرال ويلسون مباسو مبادي الذي تم تعيينه وزيرا للتجارة.وحسب التقارير، فإن تصريحات نجل الرئيس موهوزي كاينيروغابا، وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي، غالبا ما يصاحبها صخب وإثارة للجدل.ففي وقت سابق، أعلن الجنرال كاينيروغابا (49 عاما)، عبر موقع "إكس" ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2026، قبل أن يقوم بمسح المنشور.وفي عام 2022، عزل موسيفيني ابنه من منصب قائد القوات البرية بعد أن وجه تهديدات بغزو كينيا المجاورة في منشورات على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".ويومها، قدم الرئيس اعتذارات إلى كينيا، وطالبه، بعدم نشر تغريدات حول شؤون البلاد.ويلقب بعض الأوغنديين، الذين يرون تغريداته السابقة على أنها مستفزة وخطيرة أحيانا، كاينيروغابا بـ الجنرال المغرد"، فيما يقول بعض أنصاره إن تغريداته هي محاولات للفكاهة ولا ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد.ويتوقع مراقبون أن يخلف كاينيروغابا والده البالغ 79 عاما في الرئاسة.يذكر أن الرئيس موسيفيني يحكم أوغندا منذ عام 1986 أي منذ ما يقرب من 40 عاما.
https://sputnikarabic.ae/20221004/الرئيس-الأوغندي-يقيل-نجله-من-قيادة-قوات-المشاة-بسبب-تغريدة--1068617483.html
أوغندا
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/16/1087247216_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_170619a1081c445259676597b017ce12.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أوغندا, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أوغندا, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رئيس أوغندا يعين نجله قائدا للجيش
أصدر الرئيس الأوغندي والقائد الأعلى للقوات المسلحة يوري موسيفيني، اليوم الجمعة، قرارا بتعيين نجله الجنرال موهوزي كاينيروغابا قائدا للجيش.
وذكرت وزارة الدفاع الأوغندية في بيان أن كاينيروغابا حل محل الجنرال ويلسون مباسو مبادي الذي تم تعيينه وزيرا للتجارة.
وحسب التقارير، فإن تصريحات نجل الرئيس موهوزي كاينيروغابا، وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي، غالبا ما يصاحبها صخب وإثارة للجدل.
ففي وقت سابق، أعلن الجنرال كاينيروغابا (49 عاما)، عبر موقع "إكس" ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2026، قبل أن يقوم بمسح المنشور.
وفي عام 2022، عزل موسيفيني ابنه من منصب قائد القوات البرية
بعد أن وجه تهديدات بغزو كينيا المجاورة في منشورات على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
ويومها، قدم الرئيس اعتذارات إلى كينيا، وطالبه، بعدم نشر تغريدات حول شؤون البلاد.
ويلقب بعض الأوغنديين، الذين يرون تغريداته السابقة على أنها مستفزة وخطيرة أحيانا، كاينيروغابا بـ الجنرال المغرد"، فيما يقول بعض أنصاره إن تغريداته هي محاولات للفكاهة ولا ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد.
ويتوقع مراقبون أن يخلف كاينيروغابا والده البالغ 79 عاما في الرئاسة.
يذكر أن الرئيس موسيفيني يحكم أوغندا منذ عام 1986 أي منذ ما يقرب من 40 عاما.