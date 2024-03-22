عربي
https://sputnikarabic.ae/20240322/رئيس-أوغندا-يعين-نجله-قائدا-للجيش-1087248146.html
رئيس أوغندا يعين نجله قائدا للجيش
رئيس أوغندا يعين نجله قائدا للجيش
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الأوغندي والقائد الأعلى للقوات المسلحة يوري موسيفيني، اليوم الجمعة، قرارا بتعيين نجله الجنرال موهوزي كاينيروغابا قائدا للجيش. 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T09:02+0000
2024-03-22T09:02+0000
أوغندا
أفريقيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/16/1087247216_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_5faa705d6eba9d9f499ebb878865e731.jpg
وذكرت وزارة الدفاع الأوغندية في بيان أن كاينيروغابا حل محل الجنرال ويلسون مباسو مبادي الذي تم تعيينه وزيرا للتجارة.وحسب التقارير، فإن تصريحات نجل الرئيس موهوزي كاينيروغابا، وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي، غالبا ما يصاحبها صخب وإثارة للجدل.ففي وقت سابق، أعلن الجنرال كاينيروغابا (49 عاما)، عبر موقع "إكس" ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2026، قبل أن يقوم بمسح المنشور.وفي عام 2022، عزل موسيفيني ابنه من منصب قائد القوات البرية بعد أن وجه تهديدات بغزو كينيا المجاورة في منشورات على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".ويومها، قدم الرئيس اعتذارات إلى كينيا، وطالبه، بعدم نشر تغريدات حول شؤون البلاد.ويلقب بعض الأوغنديين، الذين يرون تغريداته السابقة على أنها مستفزة وخطيرة أحيانا، كاينيروغابا بـ الجنرال المغرد"، فيما يقول بعض أنصاره إن تغريداته هي محاولات للفكاهة ولا ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد.ويتوقع مراقبون أن يخلف كاينيروغابا والده البالغ 79 عاما في الرئاسة.يذكر أن الرئيس موسيفيني يحكم أوغندا منذ عام 1986 أي منذ ما يقرب من 40 عاما.
https://sputnikarabic.ae/20221004/الرئيس-الأوغندي-يقيل-نجله-من-قيادة-قوات-المشاة-بسبب-تغريدة--1068617483.html
أوغندا
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/16/1087247216_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_170619a1081c445259676597b017ce12.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أوغندا, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أوغندا, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

رئيس أوغندا يعين نجله قائدا للجيش

09:02 GMT 22.03.2024
© AFP 2023 / RONALD KABUUBIقائد الجيش الأوغندي الجنرال موهوزي كينيروغابا
قائد الجيش الأوغندي الجنرال موهوزي كينيروغابا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
© AFP 2023 / RONALD KABUUBI
تابعنا عبر
أصدر الرئيس الأوغندي والقائد الأعلى للقوات المسلحة يوري موسيفيني، اليوم الجمعة، قرارا بتعيين نجله الجنرال موهوزي كاينيروغابا قائدا للجيش.
وذكرت وزارة الدفاع الأوغندية في بيان أن كاينيروغابا حل محل الجنرال ويلسون مباسو مبادي الذي تم تعيينه وزيرا للتجارة.
وحسب التقارير، فإن تصريحات نجل الرئيس موهوزي كاينيروغابا، وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي، غالبا ما يصاحبها صخب وإثارة للجدل.
ففي وقت سابق، أعلن الجنرال كاينيروغابا (49 عاما)، عبر موقع "إكس" ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2026، قبل أن يقوم بمسح المنشور.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الرئيس الأوغندي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، أوغندا 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
الرئيس الأوغندي يقيل نجله من قيادة قوات المشاة بسبب تغريدة
4 أكتوبر 2022, 17:14 GMT
وفي عام 2022، عزل موسيفيني ابنه من منصب قائد القوات البرية بعد أن وجه تهديدات بغزو كينيا المجاورة في منشورات على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
ويومها، قدم الرئيس اعتذارات إلى كينيا، وطالبه، بعدم نشر تغريدات حول شؤون البلاد.
ويلقب بعض الأوغنديين، الذين يرون تغريداته السابقة على أنها مستفزة وخطيرة أحيانا، كاينيروغابا بـ الجنرال المغرد"، فيما يقول بعض أنصاره إن تغريداته هي محاولات للفكاهة ولا ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد.
ويتوقع مراقبون أن يخلف كاينيروغابا والده البالغ 79 عاما في الرئاسة.
يذكر أن الرئيس موسيفيني يحكم أوغندا منذ عام 1986 أي منذ ما يقرب من 40 عاما.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:01 GMTПалестинцы покидают этот район после израильской бомбардировки центра Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تبني منشأة لتفتيش الفلسطينيين العائدين إلى شمال غزةأمس, 22:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала