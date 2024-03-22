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https://sputnikarabic.ae/20240322/روسيا-تصدر-معدات-ضبط-الأسلحة-الصغيرة-صور-1087253844.html
روسيا تصدر معدات ضبط الأسلحة الصغيرة... صور
روسيا تصدر معدات ضبط الأسلحة الصغيرة... صور
سبوتنيك عربي
تقوم شركة "روس أوبورون إكسبورت" (جزء من شركة "روستيخ") بالترويج في السوق العالمية لمجموعة واسعة من المعدات الروسية الصنع لضبط الأسلحة الصغيرة المدنية والتي... 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T10:56+0000
2024-03-22T10:56+0000
رصد عسكري
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وقال المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف: "لقد جمعت "روس أوبورون إكسبورت" في كتالوج التصدير الخاص بها مجموعة كاملة من معدات الضبط التي يمكنها تحسين بيئة العمل والدقة والموثوقية والأداء الوظيفي للأسلحة الصغيرة بشكل كبير. بالنسبة لمعظم أنواع الأسلحة الروسية، تم اختيار أكثر من 10 خيارات من المعدات المخصصة للمهام التي حددها العملاء، الذين يمكن أن يكونوا وحدات خاصة من مختلف وكالات إنفاذ القانون وشركات الأمن الخاصة والرياضيين والصيادين. المنتجات التي نقدمها تتمتع بخبرة إيجابية في الاستخدام من قبل المتخصصين في الحرس الوطني ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية الروسية".تشمل مجموعة المنتجات التي تقدمها الشركة كابح فوهة، وأجهزة الكبح، وآدات إغلاق السبطانة، ومسند ثنائي ومقابض، وأقواس وأغطية جهاز استقبال مع قضبان بيكاتيني، وقبضات مسدس، ومخزونات، ومخازن. وطورت الشركات الروسية محولات ومثبتات وأدوات متخصصة لتسهيل التركيب.يتم الإنتاج بكامله في روسيا ولا يعتمد على الإمدادات من الخارج. ومن بين الشركات المصنعة التي تعرض منتجاتها في السوق الخارجية شركة "روس أوبورون إكسبورت" و شركة "كلاشنيكوف"، وهي جزء من "روستيخ"، بالإضافة إلى شركات "بوف غان" و"زينيتكا" و"روتور-43".تسمح معدات الضبط من الأجيال السابقة تركيب جميع الأجهزة البصرية الحديثة التي تعمل على تحسين الرؤية في ظروف الرؤية المحدودة أو المسافات الطويلة.تقوم المؤسسات الصناعية الروسية بتطوير وإنتاج مجموعة كاملة من الأدوات البصرية، بما في ذلك مشاهد النقطة الحمراء، والمشاهد النهارية، والنظارات، والمنظار الأحادي، وملحقات الرؤية الليلية، وأجهزة التصوير الحراري، وملحقات التصوير الحراري وأنواع أخرى من البصريات. تتمتع "روس أوبورون إكسبورت" بخبرة ناجحة في الترويج للبصريات التي تنتجها شركة "سفابي" القابضة (جزء من شركة "روستيخ") من العلامات التجارية "إنفراتيكس" و"ديدال".كما تقدم "روس أوبورن إكسبورت" العديد من الأجهزة التكتيكية: المصابيح الكهربائية، ومحددات الليزر وأزرار التحكم عن بعد. وهي وسائل حديثة مصممة للتصويب باستخدام أجهزة الرؤية الليلية وإضاءة الفضاء في الظلام أو في الأماكن التي لا يوجد بها مصدر للضوء، مما يزيد بشكل كبير من الاستعداد للرماية. أيضًا، تتم زيادة فعالية السلاح بشكل كبير من خلال عناصر إضافية مثل عناصر تحديد نظام الإطلاق وأدوات الأمان ومقابض الترباس.تم تطوير تصميم جميع عناصر الضبط بالتعاون الوثيق مع مشغلي الأسلحة، مع مراعاة استخدامها في الظروف الحقيقية. تم تعديل عدد من المكونات من الشركات المصنعة مع الأخذ في الاعتبار ردود الفعل المباشرة من الرماة وتلبية الحد الأقصى للمتطلبات الحديثة لبيئة العمل والخصائص التكتيكية والتقنية والتشغيلية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

روسيا تصدر معدات ضبط الأسلحة الصغيرة... صور

10:56 GMT 22.03.2024
© Photo / Rosoboronexportمعدات ضبط الأسلحة الصغيرة
معدات ضبط الأسلحة الصغيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
© Photo / Rosoboronexport
تابعنا عبر
تقوم شركة "روس أوبورون إكسبورت" (جزء من شركة "روستيخ") بالترويج في السوق العالمية لمجموعة واسعة من المعدات الروسية الصنع لضبط الأسلحة الصغيرة المدنية والتي تستخدم للخدمة.
وقال المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف: "لقد جمعت "روس أوبورون إكسبورت" في كتالوج التصدير الخاص بها مجموعة كاملة من معدات الضبط التي يمكنها تحسين بيئة العمل والدقة والموثوقية والأداء الوظيفي للأسلحة الصغيرة بشكل كبير. بالنسبة لمعظم أنواع الأسلحة الروسية، تم اختيار أكثر من 10 خيارات من المعدات المخصصة للمهام التي حددها العملاء، الذين يمكن أن يكونوا وحدات خاصة من مختلف وكالات إنفاذ القانون وشركات الأمن الخاصة والرياضيين والصيادين. المنتجات التي نقدمها تتمتع بخبرة إيجابية في الاستخدام من قبل المتخصصين في الحرس الوطني ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية الروسية".
© Photo / Rosoboronexportمعدات ضبط الأسلحة الصغيرة
معدات ضبط الأسلحة الصغيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
معدات ضبط الأسلحة الصغيرة
© Photo / Rosoboronexport
تشمل مجموعة المنتجات التي تقدمها الشركة كابح فوهة، وأجهزة الكبح، وآدات إغلاق السبطانة، ومسند ثنائي ومقابض، وأقواس وأغطية جهاز استقبال مع قضبان بيكاتيني، وقبضات مسدس، ومخزونات، ومخازن. وطورت الشركات الروسية محولات ومثبتات وأدوات متخصصة لتسهيل التركيب.
© Photo / Rosoboronexportمعدات ضبط الأسلحة الصغيرة
معدات ضبط الأسلحة الصغيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
معدات ضبط الأسلحة الصغيرة
© Photo / Rosoboronexport
يتم الإنتاج بكامله في روسيا ولا يعتمد على الإمدادات من الخارج. ومن بين الشركات المصنعة التي تعرض منتجاتها في السوق الخارجية شركة "روس أوبورون إكسبورت" و شركة "كلاشنيكوف"، وهي جزء من "روستيخ"، بالإضافة إلى شركات "بوف غان" و"زينيتكا" و"روتور-43".
© Photo / Rosoboronexportمعدات ضبط الأسلحة الصغيرة
معدات ضبط الأسلحة الصغيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
معدات ضبط الأسلحة الصغيرة
© Photo / Rosoboronexport
تسمح معدات الضبط من الأجيال السابقة تركيب جميع الأجهزة البصرية الحديثة التي تعمل على تحسين الرؤية في ظروف الرؤية المحدودة أو المسافات الطويلة.
© Photo / Rosoboronexportمعدات ضبط الأسلحة الصغيرة
معدات ضبط الأسلحة الصغيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
معدات ضبط الأسلحة الصغيرة
© Photo / Rosoboronexport
تقوم المؤسسات الصناعية الروسية بتطوير وإنتاج مجموعة كاملة من الأدوات البصرية، بما في ذلك مشاهد النقطة الحمراء، والمشاهد النهارية، والنظارات، والمنظار الأحادي، وملحقات الرؤية الليلية، وأجهزة التصوير الحراري، وملحقات التصوير الحراري وأنواع أخرى من البصريات. تتمتع "روس أوبورون إكسبورت" بخبرة ناجحة في الترويج للبصريات التي تنتجها شركة "سفابي" القابضة (جزء من شركة "روستيخ") من العلامات التجارية "إنفراتيكس" و"ديدال".
© Photo / Rosoboronexportمعدات ضبط الأسلحة الصغيرة
معدات ضبط الأسلحة الصغيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
معدات ضبط الأسلحة الصغيرة
© Photo / Rosoboronexport
كما تقدم "روس أوبورن إكسبورت" العديد من الأجهزة التكتيكية: المصابيح الكهربائية، ومحددات الليزر وأزرار التحكم عن بعد. وهي وسائل حديثة مصممة للتصويب باستخدام أجهزة الرؤية الليلية وإضاءة الفضاء في الظلام أو في الأماكن التي لا يوجد بها مصدر للضوء، مما يزيد بشكل كبير من الاستعداد للرماية. أيضًا، تتم زيادة فعالية السلاح بشكل كبير من خلال عناصر إضافية مثل عناصر تحديد نظام الإطلاق وأدوات الأمان ومقابض الترباس.
© Photo / Rosoboronexportمعدات ضبط الأسلحة الصغيرة
معدات ضبط الأسلحة الصغيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
معدات ضبط الأسلحة الصغيرة
© Photo / Rosoboronexport
تم تطوير تصميم جميع عناصر الضبط بالتعاون الوثيق مع مشغلي الأسلحة، مع مراعاة استخدامها في الظروف الحقيقية. تم تعديل عدد من المكونات من الشركات المصنعة مع الأخذ في الاعتبار ردود الفعل المباشرة من الرماة وتلبية الحد الأقصى للمتطلبات الحديثة لبيئة العمل والخصائص التكتيكية والتقنية والتشغيلية.
© Photo / Rosoboronexportمعدات ضبط الأسلحة الصغيرة
معدات ضبط الأسلحة الصغيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
معدات ضبط الأسلحة الصغيرة
© Photo / Rosoboronexport
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