https://sputnikarabic.ae/20240322/سياسي-فرنسي-ماكرون-أصبح-معزولا-عن-الحلفاء-الغربيين-بسبب-عدوانه-المتزايد-ضد-روسيا-1087254948.html
سياسي فرنسي: ماكرون أصبح معزولا عن الحلفاء الغربيين بسبب عدوانه المتزايد ضد روسيا
سياسي فرنسي: ماكرون أصبح معزولا عن الحلفاء الغربيين بسبب عدوانه المتزايد ضد روسيا
سبوتنيك عربي
صرح زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصبح معزولا بشكل متزايد بين الحلفاء الغربيين بسبب عدوانه الذي في تزايد ضد... 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T11:38+0000
2024-03-22T11:38+0000
2024-03-22T11:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار السياسي في قناته الرسمية على "إكس" إلى أن واشنطن أعربت عن "غضبها" فيما يتعلق بالهجمات التي شنتها طائرات من دون طيار أوكرانية على منشآت البنية التحتية للطاقة في روسيا.وأضاف فيليبو: "ماكرون يظل وحيدا وسخيفا على نحو متزايد في حربه ضد روسيا، دعونا نوقف المجنون ماكرون!"، وفي رأيه أيضا أن "زيلينسكي في ورطة".وكشف عضو تنسيق العمل السري في مدينة نيكولاييف الأوكرانية، سيرغي ليبيديف، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الضربات الروسية الجوية الصاروخية الأخيرة استهدفت منشآت متعددة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وقال المنسق سيرغي ليبيديف لوكالة "سبوتنيك"، نقلا عن مصادر له في القوات المسلحة الأوكرانية، إن إحدى الغارات الروسية استهدفت مطار ستاروكونستانتينوف العسكري في مقاطعة خميلنيتسكي، حيث كانت القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لاستقبال المقاتلات الأمريكية من طراز "إف 16".
https://sputnikarabic.ae/20240322/مصادر-لـسبوتنيك-القوات-المسلحة-الروسية-تضرب-أهدافا-أوكرانية-حساسة---1087252300.html
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روسيا
سياسي فرنسي: ماكرون أصبح معزولا عن الحلفاء الغربيين بسبب عدوانه المتزايد ضد روسيا
صرح زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصبح معزولا بشكل متزايد بين الحلفاء الغربيين بسبب عدوانه الذي في تزايد ضد روسيا، واصفا الرئيس الفرنسي بـ"المجنون".
وأشار السياسي في قناته الرسمية على "إكس" إلى أن واشنطن أعربت عن "غضبها" فيما يتعلق بالهجمات التي شنتها طائرات من دون طيار أوكرانية على منشآت البنية التحتية للطاقة في روسيا.
وأضاف فيليبو: "ماكرون يظل وحيدا وسخيفا على نحو متزايد في حربه ضد روسيا، دعونا نوقف المجنون ماكرون!"، وفي رأيه أيضا أن "زيلينسكي في ورطة".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة الأمريكية دعت كييف إلى وقف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية، محذرة من أنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.
قال أحد المسؤولين في البيت الأبيض أن إدارة بايدن تشعر بإحباط متزايد بسبب "الهجمات الوقحة" التي شنتها طائرات من دون طيار أوكرانية على منشآت نفطية في روسيا، وتخشى واشنطن أيضًا أن تتخذ روسيا إجراءات انتقامية ضد البنية التحتية للطاقة التي يعتمد عليها الغرب.
وكشف عضو تنسيق العمل السري في مدينة نيكولاييف الأوكرانية، سيرغي ليبيديف، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الضربات الروسية الجوية الصاروخية الأخيرة استهدفت منشآت متعددة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال المنسق سيرغي ليبيديف لوكالة "سبوتنيك"، نقلا عن مصادر له في القوات المسلحة الأوكرانية، إن إحدى الغارات الروسية استهدفت مطار ستاروكونستانتينوف العسكري في مقاطعة خميلنيتسكي، حيث كانت القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لاستقبال المقاتلات الأمريكية من طراز "إف 16".