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https://sputnikarabic.ae/20240322/غواصة-روسية-تطلق-صاروخا-مجنحا-لمسافة-تزيد-عن-1000-كيلومتر-فيديو-1087248976.html
غواصة روسية تطلق صاروخا مجنحا لمسافة تزيد عن 1000 كيلومتر... فيديو
غواصة روسية تطلق صاروخا مجنحا لمسافة تزيد عن 1000 كيلومتر... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لإطلاق غواصة "فولخوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي صاروخا مجنحا من نوع "كاليبر" على هدف ساحلي افتراضي شرقي روسيا في إطار... 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T09:15+0000
2024-03-22T09:15+0000
رصد عسكري
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وجاء في التقرير أن "طاقم الغواصة "فولخوف"، التي تعمل بالديزل والكهرباء التابعة لأسطول المحيط الهادئ في بحر اليابان، أطلق، وفقًا لخطة التدريب القتالي، صاروخ كروز من نظام "كاليبر" من موقع تحت الماء".يُشار إلى أن إطلاق الصاروخ تم تنفيذه على هدف ساحلي في حقل التدريب سوركوم التكتيكي في إقليم خاباروفسك، ويحاكي موقع إطلاق النار لعدو افتراضي. قبل الإطلاق، احتلت الغواصة سرًا منطقة مخصصة للرماية. وتجاوز مدى إطلاق الصاروخ ألف كيلومتر.وأوضح الأسطول أن السفن التابعة لأسطول المحيط الهادئ، بالإضافة إلى الطائرات والطائرات المسيرة التابعة للطيران البحري أمنت إغلاق منطقة إطلاق الصواريخ.
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رصد عسكري
رصد عسكري

غواصة روسية تطلق صاروخا مجنحا لمسافة تزيد عن 1000 كيلومتر... فيديو

09:15 GMT 22.03.2024
© Sputnik . Pavel Lvovغواصة الصواريخ الاستراتيجية "جنرال سوفوروف"
غواصة الصواريخ الاستراتيجية جنرال سوفوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
© Sputnik . Pavel Lvov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لإطلاق غواصة "فولخوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي صاروخا مجنحا من نوع "كاليبر" على هدف ساحلي افتراضي شرقي روسيا في إطار التدريبات القتالية.
وجاء في التقرير أن "طاقم الغواصة "فولخوف"، التي تعمل بالديزل والكهرباء التابعة لأسطول المحيط الهادئ في بحر اليابان، أطلق، وفقًا لخطة التدريب القتالي، صاروخ كروز من نظام "كاليبر" من موقع تحت الماء".
يُشار إلى أن إطلاق الصاروخ تم تنفيذه على هدف ساحلي في حقل التدريب سوركوم التكتيكي في إقليم خاباروفسك، ويحاكي موقع إطلاق النار لعدو افتراضي. قبل الإطلاق، احتلت الغواصة سرًا منطقة مخصصة للرماية. وتجاوز مدى إطلاق الصاروخ ألف كيلومتر.
وأوضح الأسطول أن السفن التابعة لأسطول المحيط الهادئ، بالإضافة إلى الطائرات والطائرات المسيرة التابعة للطيران البحري أمنت إغلاق منطقة إطلاق الصواريخ.
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