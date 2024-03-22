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Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240322/لحظة-سقوط-مروحية-أوكرانية-واحتراقها-فيديو-1087267225.html
لحظة سقوط مروحية أوكرانية واحتراقها... فيديو
لحظة سقوط مروحية أوكرانية واحتراقها... فيديو
سبوتنيك عربي
دفع طاقم المروحية الأوكرانية من طراز "مي-8"، الذي خاطر بالتحليق في منطقة تغطية أنظمة الدفاع الجوي الروسية في مقاطعة خيرسون، ثمنًا باهظًا على إهماله. 22.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-22T14:13+0000
2024-03-22T14:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتم تناقل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للأحداث التي وقعت نهاية العام الماضي، فقد اصطدم صاروخ بالمروحية. وبعد ذلك اندلع حريق قوي على متنها. واصلت المروحية التحليق، لبعض الوقت، تاركة وراءها أثرًا من الدخان الأسود.وسارع شخصان كانا على متن الطائرة للقفز وأصيبا. لم يكن لدى القائد الوقت للقفز وتوفي نتيجة اصطدام المروحية بالأرض، حسب صحيفة "روسكويه أوروجيه".هذه مجرد حالة واحدة من حالات فقدان معدات المروحيات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. على الرغم من إرسال مروحيات "مي-8" و"مي-17" و"مي-24" من الخارج، فإن عدد هذه المعدات في القوات المسلحة الأوكرانية يتناقص باستمرار.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240322/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مروحية-مي-8-وأكثر-من-992-مسيرة-أوكرانية-خلال-أسبوع-1087262634.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

لحظة سقوط مروحية أوكرانية واحتراقها... فيديو

14:13 GMT 22.03.2024
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورمي-28إن
مي-28إن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
© Sputnik . Maxim Blinov
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تابعنا عبر
دفع طاقم المروحية الأوكرانية من طراز "مي-8"، الذي خاطر بالتحليق في منطقة تغطية أنظمة الدفاع الجوي الروسية في مقاطعة خيرسون، ثمنًا باهظًا على إهماله.
وتم تناقل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للأحداث التي وقعت نهاية العام الماضي، فقد اصطدم صاروخ بالمروحية. وبعد ذلك اندلع حريق قوي على متنها. واصلت المروحية التحليق، لبعض الوقت، تاركة وراءها أثرًا من الدخان الأسود.
تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط مروحية "مي-8" وأكثر من 992 مسيرة أوكرانية خلال أسبوع
12:19 GMT
وسارع شخصان كانا على متن الطائرة للقفز وأصيبا. لم يكن لدى القائد الوقت للقفز وتوفي نتيجة اصطدام المروحية بالأرض، حسب صحيفة "روسكويه أوروجيه".
هذه مجرد حالة واحدة من حالات فقدان معدات المروحيات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. على الرغم من إرسال مروحيات "مي-8" و"مي-17" و"مي-24" من الخارج، فإن عدد هذه المعدات في القوات المسلحة الأوكرانية يتناقص باستمرار.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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