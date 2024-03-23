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https://sputnikarabic.ae/20240323/أونروا-إسرائيل-تمنع-وصول-قافلة-مساعدات-غذائية-إلى-شمال-قطاع-غزة-للمرة-الثانية-خلال-أسبوع-1087303959.html
"أونروا": إسرائيل تمنع وصول قافلة مساعدات غذائية إلى شمال قطاع غزة للمرة الثانية خلال أسبوع
"أونروا": إسرائيل تمنع وصول قافلة مساعدات غذائية إلى شمال قطاع غزة للمرة الثانية خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، اليوم السبت، أن "إسرائيل منعت اليوم وصول قافلة مساعدات غذائية إلى شمال غزة". 23.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-23T12:54+0000
2024-03-23T12:54+0000
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وقال لازاريني، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "السكان في شمال غزة يعيشون على حافة المجاعة"، مشيرا إلى أن "آخر مرة تمكنا من إرسال مساعدات غذائية إلى شمال غزة كانت منذ نحو شهرين".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240323/غوتيريش-يتفقد-معبر-رفح-ويجدد-دعوته-بسرعة-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1087301604.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

"أونروا": إسرائيل تمنع وصول قافلة مساعدات غذائية إلى شمال قطاع غزة للمرة الثانية خلال أسبوع

12:54 GMT 23.03.2024
© AFP 2023آثار الدمار في قطاع غزة
آثار الدمار في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
© AFP 2023
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أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، اليوم السبت، أن "إسرائيل منعت اليوم وصول قافلة مساعدات غذائية إلى شمال غزة".
وقال لازاريني، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "السكان في شمال غزة يعيشون على حافة المجاعة"، مشيرا إلى أن "آخر مرة تمكنا من إرسال مساعدات غذائية إلى شمال غزة كانت منذ نحو شهرين".
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
غوتيريش يتفقد معبر رفح ويجدد دعوته بسرعة وقف إطلاق النار في غزة
12:24 GMT
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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