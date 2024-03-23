https://sputnikarabic.ae/20240323/البيت-الأبيض-بايدن-لا-يعتزم-الاتصال-ببوتين-بشأن-هجوم-كروكوس-الإرهابي-1087281987.html

البيت الأبيض: بايدن لا يعتزم الاتصال ببوتين بشأن هجوم كروكوس الإرهابي

البيت الأبيض: بايدن لا يعتزم الاتصال ببوتين بشأن هجوم كروكوس الإرهابي

سبوتنيك عربي

قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، لـ"سبوتنيك"، إنه لا توجد مكالمات مرتقبة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب الهجوم... 23.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-23T01:37+0000

2024-03-23T01:37+0000

2024-03-23T01:36+0000

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سبوتنيك. وصرح المتحدث عندما سئل عما إذا كانت هناك أي مكالمات مخطط لها بين بايدن وبوتين في ضوء الهجوم الإرهابي قائلا: "لا"، وأضاف البيت الأبيض أنه ليس لديه علم بأي اتصال بين المسؤولين الأمريكيين والروس بشأن الهجوم.وزعم البيت الأبيض في بيان لسبوتنيك أن الولايات المتحدة كانت قد تلقت في مارس/آذار الجاري معلومات حول هجوم إرهابي وشيك في موسكو وشاركتها مع الجانب الروسي.وفي وقت سابق، صرح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، بأن إجمالي من تم نقلهم إلى المستشفيات بعد الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس في منطقة موسكو بلغ 115 شخصًا، بينهم خمسة أطفال.وقال موراشكو في تصريحات لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "عدد المصابين حتى الآن بلغ 115 شخصًا في الهجوم الإرهابي، تم نقلهم إلى المستشفىيات، من بينهم خمسة أطفال، وطفل واحد في حالة خطيرة"، وأضاف أن "60 من بين الـ110 مصابين البالغين في حالة خطيرة".أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، إجلاء حوالي مائة شخص من الطابق السفلي من قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول".وأشارت الوزارة إلى أن وحدات الإطفاء والإنقاذ تعمل في مكان الحادث بهدف العثور على الأشخاص وإنقاذهم، حيث يتم إنقاذ الأشخاص من سطح المبنى باستخدام الرافعات والمعدات اللازمة.وذكرت وزارة الطوارئ في حسابها على "تليغرام"، أن "وحدات الإطفاء والإنقاذ تعمل بجهود مرتفعة، وتهدف الجهود الرئيسية إلى العثور على الأشخاص وإنقاذهم، حيث قامت فرق الإطفاء بإجلاء حوالي 100 شخص من الطابق السفلي للمبنى، والعمل جار لإنقاذ الأشخاص من سطح المبنى باستخدام الرافعات والمعدات المناسبة".

https://sputnikarabic.ae/20240322/رئيس-الحكومة-الليبية-المنتخبة-من-البرلمان-يدين-هجوم-كروكوس-الإرهابي-1087280453.html

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