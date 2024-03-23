https://sputnikarabic.ae/20240323/الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-12-مسيرة-أوكرانية-فوق-الأراضي-الروسية--1087282611.html
الدفاع الجوي الروسي يعترض 12 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
الدفاع الجوي الروسي يعترض 12 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 12 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بريانسك وبيلغورود وفورونيج وساراتوف خلال الساعات... 23.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-23T04:43+0000
2024-03-23T04:43+0000
2024-03-23T04:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع في بيان: "الليلة، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية على أهداف على الأراضي الروسية باستخدام طائرات دون طيار".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240317/القوات-الروسية-تصد-جميع-محاولات-اختراق-الحدود-في-اتجاه-بيلغورود-1087066190.html
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روسيا, العالم
الدفاع الجوي الروسي يعترض 12 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
04:43 GMT 23.03.2024 (تم التحديث: 04:44 GMT 23.03.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 12 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بريانسك وبيلغورود وفورونيج وساراتوف خلال الساعات الماضية.
وقالت الدفاع في بيان: "الليلة، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية على أهداف على الأراضي الروسية باستخدام طائرات دون طيار".
وأضاف البيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بريانسك (5 طائرات مسيرة) وبيلغورود (5طائرات مسيرة) وفورونيج (طائرة مسيرة) وساراتوف (طائرة مسيرة)".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.