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Военнослужащий реактивного дивизиона артиллерийской бригады группировки войск Центр - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240323/الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-12-مسيرة-أوكرانية-فوق-الأراضي-الروسية--1087282611.html
الدفاع الجوي الروسي يعترض 12 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
الدفاع الجوي الروسي يعترض 12 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 12 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بريانسك وبيلغورود وفورونيج وساراتوف خلال الساعات... 23.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-23T04:43+0000
2024-03-23T04:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت الدفاع في بيان: "الليلة، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية على أهداف على الأراضي الروسية باستخدام طائرات دون طيار".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240317/القوات-الروسية-تصد-جميع-محاولات-اختراق-الحدود-في-اتجاه-بيلغورود-1087066190.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الدفاع الجوي الروسي يعترض 12 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية

04:43 GMT 23.03.2024 (تم التحديث: 04:44 GMT 23.03.2024)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 12 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بريانسك وبيلغورود وفورونيج وساراتوف خلال الساعات الماضية.
وقالت الدفاع في بيان: "الليلة، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية على أهداف على الأراضي الروسية باستخدام طائرات دون طيار".

وأضاف البيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بريانسك (5 طائرات مسيرة) وبيلغورود (5طائرات مسيرة) وفورونيج (طائرة مسيرة) وساراتوف (طائرة مسيرة)".

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد جميع المحاولات الأوكرانية لاختراق الحدود في اتجاه بيلغورود
17 مارس, 11:20 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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